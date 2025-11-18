Erneut unter der Woche – SG Freren reist zum SV Bad Bentheim

„Bentheim war zuletzt eigentlich ziemlich stark zu Hause. Zwar haben sie jetzt gegen Altenlingen verloren, aber ich glaube insgesamt ist die Mannschaft wieder so langsam auf Kurs.“ Mit diesen Worten ordnet Hoff die aktuelle Form des Gegners ein. Der Coach sieht den jüngsten Rückschlag der Bentheimer lediglich als Ausrutscher und verweist auf deren grundsätzliche Entwicklung. Die Mannschaft habe nach dem Abstieg eine Phase gebraucht, um sich neu zu sortieren. „Sie hatten vielleicht nach dem Abstieg eine kleine Findungsphase, aber ich glaube, dass auch das Trainerteam um Patrik Sackbrook und Jörg Husmann das ziemlich ordentlich machen und dementsprechend da jetzt auch langsam den richtigen Dreh reinkriegen.“

Diese Einschätzung führt Hoff zu einer klaren Warnung an seine eigene Mannschaft: „Daher sind wir gewarnt, müssen voll fokussiert sein, dürfen auf einem wahrscheinlich tiefen Platz keine Fehler machen.“ Die Witterung und die daraus resultierenden Platzbedingungen könnten eine entscheidende Rolle spielen. Entsprechend betont der Trainer auch, dass die Gesundheit der Spieler nicht gefährdet werden dürfe: „Also hoffe ich natürlich, dass das Spiel irgendwo stattfindet, aber der Platz muss einfach bespielbar sein, Verletzungsrisiko sollte nicht dabei sein. Und wenn es einfach nicht geht, dann sollte man das Spiel da nicht anpfeifen, aber wir gehen erstmal davon aus, dass wir spielen.“

Sportlich reist die SG Freren mit Rückenwind nach Bentheim. Der wichtige 4:1-Erfolg gegen Schwefingen hat nicht nur die Stimmung gehoben, sondern auch die Tabelle gefestigt: Freren bleibt mit 31 Punkten direkter Verfolger des Spitzenduos Union Lohne (39 Punkte) und Altenlingen (38 Punkte). Um den Anschluss zu halten, zählt für Hoff jeder Zähler – auch wenn die Belastung im Team spürbar ist. „Ansonsten sind wir eigentlich auch gut drauf. Natürlich wissen wir, dass es das vierte Spiel in wenigen Tagen ist und das auch an den Kräften zehrt. Aber wir suchen nicht nach Ausreden, sondern wir spielen jedes Spiel neu. Es geht wieder bei Null los und dafür ist unser Kader auch da, dass wir auch rotieren können und die passenden Jungs an den Start bringen können.“

Der Coach macht deutlich, dass seine Mannschaft trotz der Strapazen bereit ist, das nächste Kapitel dieser intensiven Phase erfolgreich zu schreiben. Ziel sei es, auch auswärts entschlossen aufzutreten: „Dementsprechend sind wir vorbereitet und wollen dann natürlich auch auswärts gegen Bad Bentheim die nächsten drei Punkte einfahren, um den Anschluss nach ganz oben zu halten.“

Die Ausgangslage ist also klar: Freren will den Schwung aus dem jüngsten Sieg mitnehmen und die Tabellenposition festigen, während Bad Bentheim seinerseits dringend Punkte benötigt, um sich vom Tabellenkeller zu lösen. Die Voraussetzungen versprechen ein intensives und richtungsweisendes Duell – vorausgesetzt, der Platz lässt ein faires Spiel zu.

Anpfiff ist dann am Mittwochabend um 20:00 Uhr beim SV Bad Bentheim.