Erneut Spektakel in Lengenfeld/St.

Zum Saisonstart in der diesjährigen Kreisoberliga 2026/2027 war der Turn- und Sportverein Bad Tennstedt zu Gast beim BSV Lengenfeld unterm Stein.
In der ersten Hälfte hatte der TSV komplett die Oberhand und konnte durch einen Torwartfehler von Stude 1:0 in Führung gehen. Aus dem Nichts dann in der Nachspielzeit Gerstmeier, der einen Ball in die Spitze in den Maschen versenkt. Deutlich genervt von der Chancenverwertung ging es für die Kurstädter die Kabine.
Wachgerüttelt von Coach Pachulsky konnte der TSV wieder die Führung übernehmen. In der 56. Minute war es Rahaus der einen Högler-Pass veredelt.
Dann ging dem TSV langsam aber Sicher die Luft raus - Lengenfeld kam im zweiten Drittel immer besser ins Spiel. Mehrere Ecken waren von deren immer gefährlich. Sowie in der 84. Minute wo geklärt werden sollte und der Ball an die Hand von Eobald gelandet ist. Sicher verwandelt durch Gerstmeier.
Das Spiel war nun auf Seiten des BSV. Montag nahm sich in der Nachspielzeit ein Herz und schoss aus gut 20m ins lange Eck. Die Freude über einen Sieg gegen den TSV hielte aber nur kurz an. Direkt nach Wiederanpfiff warf der TSV alles nach vorne. Grube an der Grundlinie flankte auf den noch ebenen Sündenbock Eobald, der einfach sein Fuß dagegen hält. 3:3 dann auch der Schlusspfiff.
Was nimmt man mit aus dem ersten Spiel in der Saison? Erstmal das Spiele zwischen Bad Tennstedt und Lengenfeld unterm Stein einfach nicht normal sind.