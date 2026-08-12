Erneut Spektakel in Lengenfeld/St. von Philipp Busch · Heute, 19:27 Uhr · 0 Leser

Montag mit langen Schritt gegen Zitschke – Foto: Philipp Busch

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Zum Saisonstart in der diesjährigen Kreisoberliga 2026/2027 war der Turn- und Sportverein Bad Tennstedt zu Gast beim BSV Lengenfeld unterm Stein. In der ersten Hälfte hatte der TSV komplett die Oberhand und konnte durch einen Torwartfehler von Stude 1:0 in Führung gehen. Aus dem Nichts dann in der Nachspielzeit Gerstmeier, der einen Ball in die Spitze in den Maschen versenkt. Deutlich genervt von der Chancenverwertung ging es für die Kurstädter die Kabine.

Wachgerüttelt von Coach Pachulsky konnte der TSV wieder die Führung übernehmen. In der 56. Minute war es Rahaus der einen Högler-Pass veredelt. Dann ging dem TSV langsam aber Sicher die Luft raus - Lengenfeld kam im zweiten Drittel immer besser ins Spiel. Mehrere Ecken waren von deren immer gefährlich. Sowie in der 84. Minute wo geklärt werden sollte und der Ball an die Hand von Eobald gelandet ist. Sicher verwandelt durch Gerstmeier.