Erneut siegreiches Quartett marschiert vorne weg - Buchbach-Torrausch!

Zum Auftakt des 2. Spieltages in der Regionalliga Bayern hat die SpVgg Unterhaching einen wichtigen Auswärtsdreier eingefahren. Vor 291 Zuschauern am Valznerweiher setzten sich die Gäste gegen Titelträger 1. FC Nürnberg II mit 2:1 durch. In einer umkämpften Begegnung, in der herausgespielte Treffer Mangelware blieben, avancierten ruhende Bälle und vor allem Strafstöße zum entscheidenden Faktor.
Der SV Wacker Burghausen ist ebenso perfekt in die neue Saison gestartet - und hat auch die zweite Mannschaft des FC Bayern München vor 2.394 Zuschauern im oberbayerischen Derby im flatbuy-Stadion mit 2:0 bezwungen. Die Salzachstädter führen aufgrund des besseren Torverhältnisses die Tabelle nun an.
Und auch die DJK Vilzing hat ihren starken Auftakt noch einmal untermauert - mit einen knappen 1:0-Auswärtssieg bei Aufsteiger SC Eltersdorf. Während die "Quecken" im Elsner-Sportpark einen denkbar schlechten Start erwischten, machten die Gäste mit einem frühen Tor den zweiten Sieg im zweiten Spiel perfekt.
Der FC Augsburg II hat im heimischen Rosenaustadion einen packenden 3:2-Erfolg gegen Aufsteiger TSV 1882 Landsberg gefeiert. Vor 530 Zuschauern sahen die Fans eine intensive Partie mit zahlreichen Chancen, in der die Fuggerstädter eine komfortable Führung zunächst aus der Hand gaben, am Ende aber durch einen verwandelten Strafstoß doch noch den ersten Saisonsieg eintüten konnten.
Der TSV Buchbach hat im ersten Heimspiel der neuen Spielzeit ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und den VfB Eichstätt in einer torreichen Begegnung mit 5:1 (3:0) deklassiert. Vor stimmungsvoller Kulisse in der SMR-Arena zeigten sich die Hausherren im zweiten Oberbayern-Derby an diesem Abend von Beginn an hoch effektiv und unheimlich torgefährlich.
Der FV Illertissen hat seinen starken Saisonstart vergoldet und einen verdienten 2:0-Heimerfolg gegen den TSV Schwaben Augsburg im Schwaben-Duell eingefahren. Vor 385 Zuschauern im Vöhlinstadion taten sich die Hausherren zwar über weite Strecken schwer, machten den Sieg aber in der Schlussphase perfekt.
Nachdem beide Mannschaften zum Auftakt punkten konnten (Illertissen 3:0 in Eichstätt, Augsburg 1:1 gegen Buchbach), neutralisierten sie sich im ersten Durchgang der Partie weitgehend. Beide Teams agierten defensiv kompakt, vermieden Risiken und ließen vor dem Tor kaum nennenswerte Möglichkeiten zu – eine Kopfballchance von Denis Milic, die knapp das Augsburger Gehäuse verfehlte (32.), blieb die Ausnahme.
Das 0:0 zur Pause korrigierten die Gastgeber kurz nach Wiederanpfiff: Elidon Qenaj wurde in der 49. Minute mustergültig in Szene gesetzt - und netzte eiskalt zur 1:0-Führung für Illertissen ein. Die Gäste aus Augsburg bemühten sich zwar um den Ausgleich, blieben im Offensivspiel jedoch zu harmlos, um die stabile Defensive der Hausherren ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. In der Schlussphase machte Illertissen dann den Sack zu: Nach einem Foulspiel im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt - und Daniel Hausmann verwandelte den fälligen Foulelfmeter sicher ins linke Toreck zum 2:0-Endstand (84.). Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel baut Illertissen damit seinen perfekten Saisonstart weiter aus.
Die Rot-Weißen legten im ersten Durchgang fulminant los. Bereits in der 4. Minute brachte Kapitän Samed Bahar die Hausherren mit einem spektakulären Fallrückzieher nach einer Ecke von Albano Gashi mit 1:0 in Führung. Buchbach blieb am Drücker und schlug kurz darauf erneut zu: Nach mustergültiger Vorarbeit von Tobias Stoßberger schob Tobias Heiland im Fünfmeterraum eiskalt zum 2:0 ein (10.). Die Gäste aus Eichstätt, die im ersten Durchgang komplett schockiert waren, fanden kaum Mittel gegen die spielfreudige Heimelf. Nach einer knappen halben Stunde legte Gashi per direktem, noch abgefälschten Freistoß aus 20 Metern sogar das 3:0 nach (27.). Die Messer war zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon gelesen.
Nach dem Seitenwechsel drängten die Altmühltaler auf den Anschlusstreffer - und belohnten sich durch einen wuchtigen Kopfball von Lucas Schraufstetter nach einer Ecke zum 1:3 (55.). Kurz darauf musste die Partie wegen aufziehenden Starkregens und Blitzen für rund 15 Minuten unterbrochen werden. Nach der wetterbedingten Pause schwächten sich die Eichstätter selbst, als Elias Herger nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah (76.). Buchbach nutzte die Überzahl in der Schlussphase gnadenlos aus: Der eingewechselte Leo Haas staubte nach Vorlage von Jonas Wieselsberger zum 4:1 ab (87.), ehe der überragende Kapitän Bahar in der Nachspielzeit nach einer Flanke zum 5:1-Endstand erneut einschob. Mit diesem Kantersieg feiern die Zurawka-Mannen im ersten Heimspiel den ersten Dreier der noch jungen Saison.
Die Hausherren dominierten den ersten Durchgang von Beginn an. Kapitän Felix Bachschmid brachte Wacker nach einer Direktabnahme in der 22. Minute verdient mit 1:0 in Führung. Kurz darauf vergab Moritz Bangerter zwar die Chance per Foulelfmeter (27.), doch Bachschmid legte noch vor der Pause (38.) nach: Nach einem folgenschweren Patzer von Bayern-Torhüter Jannis Bärtl, der bei einem langen Ball im Kopfballduell danebengriff, schob der Kapitän mühelos zum 2:0-Pausenstand ein.
Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Gäste zwar defensiv, blieben im Angriffsspiel jedoch zu harmlos, um die stabile Burghausener Defensive ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Wacker verwaltete den Vorsprung souverän - und feierte am Ende einen hochverdienten Heimsieg, während die Münchner nach zwei Partien weiter auf den ersten Punkt und Treffer warten.
Die Gastgeber aus Nürnberg, die am ersten Spieltag eine 1:3-Niederlage bei der DJK Vilzing hinnehmen mussten, erwischten den besseren Start. Nach einer knappen Viertelstunde zeigte der Unparteiische erstmals auf den Punkt: Joel Skowronek verwandelte den Foulelfmeter in sicher zur frühen 1:0-Führung für den "Club". Dieser drängte in der Folge auf den Führungsausbau, verpasste es jedoch, etwa Ben Hagemeyers (39.) gut Gelegenheit dazu zu nutzen. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug Haching dann eiskalt zurück. Nach einem Foulspiel im Strafraum verwandelte Moritz Müller in der 42. Minute den Foulelfmeter zum zu diesem Zeitpunkt durchaus überraschenden 1:1-Ausgleich.
Nach dem Seitenwechsel drängten beide Teams auf die Entscheidung, agierten im letzten Drittel jedoch oft glücklos oder scheiterten vorm jeweiligen Gehäuse. Während Haxhiu auf Nürnberger Seite nach einer Ampelkarte vom Feld musste (58.) und Maboa Dibamba nur den Pfosten traf (55.), blieben auch die Gästechancen etwa durch Beusch (67.) zunächst ungenutzt. Als bereits alles auf ein Remis hindeutete, sorgte ein erneuter Strafstoß für die Entscheidung: Jeroen Krupa – in der Vorsaison noch für den FCN aktiv – behielt in der 85. Minute die Nerven und netzte zum umjubelten 2:1-Siegtreffer für die Hachinger ein. Die Oberbayern feiern damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel, während die Nürnberger einen Null-Punkte-Fehlstart hinnehmen müssen.
Die Augsburger, die zum Auftakt mit 0:3 in Bayreuth unterlegen waren, starteten druckvoll und legten im ersten Durchgang schnell vor. Bereits in der 5. Minute staubte Franz Bleicher nach einem parierten Volleyschuss von Jonas Ruf zur frühen Führung ab. Der FCA blieb am Drücker und baute den Vorsprung in der 24. Minute aus: Nach einer Ecke schaltete Kevin Motowilczuk gedankenschnell - und hämmerte das Leder aus kurzer Distanz unbedrängt zum 2:0 ins linke Eck. Landsberg zeigte sich im ersten Durchgang zwar agil, fand gegen kompakt stehende Augsburger aber kaum Mittel.
Das Bild änderte sich nach dem Seitenwechsel drastisch. Der Aufsteiger kam furios aus der Kabine und belohnte sich kurz nach Wiederanpfiff: Nach einem schnellen Konter und einem Foulspiel im Strafraum verwandelte Furkan Kircicek in der 47. Minute per wuchtigem Foulelfmeter unter die Latte zum 1:2-Anschlusstreffer. Die Gäste drängten nun vehement auf den Ausgleich, während Augsburg die Kontrolle phasenweise aus der Hand gab. In der 69. Minute war es der eingewechselte Jeton Abazi, der nach einem nicht festgehaltenen Ball des Augsburger Keepers zum umjubelten 2:2-Ausgleich abstaubte.
Doch die Partie hielt eine späte Wendung bereit: Rund zehn Minuten vor dem regulären Ende wurde Bentley-Baxter Bahn im Strafraum zu Fall gebracht, trat in der 78. Minute selbst an - und verwandelte den Foulelfmeter sicher zum 3:2-Siegtreffer für die Hausherren. Landsberg warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, biss sich an der Augsburger Defensive jedoch die Zähne aus, sodass der knappe Heimsieg für die Fuggerstädter nach vierminütiger Nachspielzeit feststand.