Erneut siegreiches Quartett marschiert vorne weg - Buchbach-Torrausch!

Mit einem 2:0-Erfolg gegen den FC Bayern München II kann der SV Wacker Burghausen die Tabellenspitze übernehmen. – Foto: Mike Megapix

Zum Auftakt des 2. Spieltages in der Regionalliga Bayern hat die SpVgg Unterhaching einen wichtigen Auswärtsdreier eingefahren. Vor 291 Zuschauern am Valznerweiher setzten sich die Gäste gegen Titelträger 1. FC Nürnberg II mit 2:1 durch. In einer umkämpften Begegnung, in der herausgespielte Treffer Mangelware blieben, avancierten ruhende Bälle und vor allem Strafstöße zum entscheidenden Faktor.

Der SV Wacker Burghausen ist ebenso perfekt in die neue Saison gestartet - und hat auch die zweite Mannschaft des FC Bayern München vor 2.394 Zuschauern im oberbayerischen Derby im flatbuy-Stadion mit 2:0 bezwungen. Die Salzachstädter führen aufgrund des besseren Torverhältnisses die Tabelle nun an.

Und auch die DJK Vilzing hat ihren starken Auftakt noch einmal untermauert - mit einen knappen 1:0-Auswärtssieg bei Aufsteiger SC Eltersdorf. Während die "Quecken" im Elsner-Sportpark einen denkbar schlechten Start erwischten, machten die Gäste mit einem frühen Tor den zweiten Sieg im zweiten Spiel perfekt.

Der FC Augsburg II hat im heimischen Rosenaustadion einen packenden 3:2-Erfolg gegen Aufsteiger TSV 1882 Landsberg gefeiert. Vor 530 Zuschauern sahen die Fans eine intensive Partie mit zahlreichen Chancen, in der die Fuggerstädter eine komfortable Führung zunächst aus der Hand gaben, am Ende aber durch einen verwandelten Strafstoß doch noch den ersten Saisonsieg eintüten konnten.

Der TSV Buchbach hat im ersten Heimspiel der neuen Spielzeit ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und den VfB Eichstätt in einer torreichen Begegnung mit 5:1 (3:0) deklassiert. Vor stimmungsvoller Kulisse in der SMR-Arena zeigten sich die Hausherren im zweiten Oberbayern-Derby an diesem Abend von Beginn an hoch effektiv und unheimlich torgefährlich.

Der FV Illertissen hat seinen starken Saisonstart vergoldet und einen verdienten 2:0-Heimerfolg gegen den TSV Schwaben Augsburg im Schwaben-Duell eingefahren. Vor 385 Zuschauern im Vöhlinstadion taten sich die Hausherren zwar über weite Strecken schwer, machten den Sieg aber in der Schlussphase perfekt.