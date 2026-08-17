Erneut schwerwiegende Vorwürfe gegen Horstedt

– Foto: Thies Meyer

Zeven und Horstedt trennten sich in der Fußball-Kreisliga mit 0:0. Aber das Ergebnis war eigentlich nur Nebensache.

Die Vorwürfe wiegen schwer - und erneut betreffen sie den SV Horstedt. "Ich habe noch nie erlebt, dass eine Mannschaft, die ich betreut habe, so durchbeleidigt wurde - und zwar von Beginn an. Du kommst dir hier vor wie in einem falschen Film", so Zevens neuer Trainer Jan Rosenbrock. Nach Aussagen seiner Spieler sollen dabei von Seiten der Gäste Beleidigungen der übelsten Sorte wie "Schwuchtel" (wie schon gegen Sittensen), "Nazi" oder "Quoten-Neger" gefallen sein. Während der Partie machte TuS-Kapitän Kjell Hinrichs den Unparteiischen Joachim Horn mehrfach auf diese Beleidigungen aufmerksam. "Der Schiedsrichter meinte nur, dass er nichts gehört hat. Was natürlich sein kann", so Rosenbrock.

Selbst die Ereignisse rund um den Spielabbruch des VfL Sittensen nach nie ausdrücklich bestrittenden homophoben Beleidigungen seitens eines Horstedter Spielers am letzten Spieltag der vergangenen Saison waren offenbar ein Thema auf dem Platz. So soll ein Gäste-Akteur auf die Replik eines Zeveners "Dann kann man sich ja denken, was in Sittensen los war" sinngemäß geantwortet haben: Natürlich hätte man diese Schwuchteln beleidigt.

Gespielt wurde übrigens auch und das ganz ansehnlich.

In einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel hatte Zeven drei hervorragende Chancen zu verzeichnen. In der 20 Minute wurde Ben Shabani vor dem leeren Gäste-Tor im letzten Moment gestoppt. Finn Brunkhorst traf in der 55. Minute mit einem fulminanten Schuss das Lattenkreuz. Und fünf Minuten später wurde Brunkhorst aus Sicht der Gastgeber im gegnerischen Strafraum gefoult. "Es war ein ganz klarer Elfmeter. Sein Standbein wurde weggetreten", so Rosenbrock, der vor allem die Leistung von Roan Wagner hervorhob. "Es war die beste Verteidiger-Leistung, die ich in den zwölf Jahren als Trainer erlebt habe - und das von einem 19-Jährigen. Überragend!"

Während die Zevener am nächsten Freitag beim Bremervörder SC gastieren, empfängt Horstedt am Sonntag Aufsteiger Oldendorf.

Auch auf Instagram hat der TuS Zeven die Geschehnisse kommentiert.

Es heißt dort: "Neben dem sportlichen Geschehen kam es auf dem Platz in Zeven zu Beleidigungen seitens der Gäste, die es so in Zeven bislang nicht gegeben hat und die in einem Fußballspiel nicht vorkommen dürfen." Dabei nehmen die TuS-Verantwortlichen ausdrücklich den Unparteiischen der Begegnung Joachim Horn in Schutz. "Die weiteren verbalen Entgleisungen mancher Horstedter Spieler fanden außerhalb der Hörweite des Unparteiischen statt (...) Insgesamt leitete der Schiedsrichter das Spiel souverän."