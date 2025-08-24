Erneut schweres Auswärtsspiel für den VFB Durach in Ehekirchen

Ganz anders die Lage beim kommenden Gegner. Der FC Ehekirchen hat nach sechs Partien erst vier Punkte auf dem Konto und schon 17 Gegentore kassiert. Beim jüngsten Heimauftritt unterlag das Team zudem mit 0:1 gegen Hollenbach. Durach hingegen möchte die Erfolgswelle weiterreiten. „Wir sind gut in die Saison gekommen und haben das Momentum auf unsere Seite gezogen, so wollen wir auch weitermachen“, so Eggensperger. Der 25-Jährige hofft zudem, seine persönliche Torserie fortzusetzen: „Ich bin natürlich froh, dass ich das Tor aktuell treffe und hoffe, dass es auch so weitergeht.“