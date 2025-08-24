Erneut schweres Auswärtsspiel für den VFB Durach in Ehekirchen

In der Landesliga Südwest reist unsere erste Mannschaft (2./16) am Sonntag zum FC Ehekirchen (18.Platz/4 Punkte) – und die Rollen scheinen vorab klar verteilt zu sein. Während Durach in überragender Frühform unterwegs ist, steckt Ehekirchen weiter im Tabellenkeller fest.
Mit 16 Punkten aus sieben Spielen rangiert der VfB aktuell auf Platz zwei der Tabelle. Auch auswärts sammelt die Mannschaft zuverlässig Zähler, zuletzt mit einem 2:1-Erfolg in Oberweikertshofen. „Die Stimmung in der Mannschaft ist richtig gut, wir haben viel Qualität“, sagt Mittelfeldspieler Niklas Eggensperger, der bereits vier Saisontore erzielt hat. „Diese Saison gibt es im Vergleich zum Vorjahr noch mehr gesunden Konkurrenzkampf, sodass jeder ein paar Prozent extra gibt, weil er unbedingt spielen will.“
Ganz anders die Lage beim kommenden Gegner. Der FC Ehekirchen hat nach sechs Partien erst vier Punkte auf dem Konto und schon 17 Gegentore kassiert. Beim jüngsten Heimauftritt unterlag das Team zudem mit 0:1 gegen Hollenbach. Durach hingegen möchte die Erfolgswelle weiterreiten. „Wir sind gut in die Saison gekommen und haben das Momentum auf unsere Seite gezogen, so wollen wir auch weitermachen“, so Eggensperger. Der 25-Jährige hofft zudem, seine persönliche Torserie fortzusetzen: „Ich bin natürlich froh, dass ich das Tor aktuell treffe und hoffe, dass es auch so weitergeht.“