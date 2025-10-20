Erneut schwere Verletzung im Spiel der Deizisauerinnen

Die Niederlage von 0:4 gegen die Frauen des SV Winnenden wird überschattet von der schweren Verletzung von Marlen Mora, die sich kurz vor Halbzeitpause in einem Zweikampf einen komplizierten Bruch im Sprunggelenk zugezogen hatte.



Zu Beginn des Spiels gelang es beiden Mannschaften zunächst ausgeglichen, spielerisch Torchancen zu erarbeiten, jedoch fehlte den Deizisauerinnen über die gesamten neunzig Minuten hinweg das gewisse Glück und vor allem die Effizienz vor dem Tor.

In der 18. Spielminute gelangen die Gäste durch ein Eigentor mit 0:1 in Führung. Vor allem im schnellen Umschaltspiel und gutem Kombinationsspiel konnten die Spielerinnen aus Winnenden überzeugen. In der 45. Spielminute erhöhte Winnenden durch Emily Mayerlen nach einem Pass in die Schnittstelle auf 0:2. Nach der verlängerten Halbzeitpause versuchten die Deizisauerinnen nochmals anzuknüpfen und den Anschlusstreffer durch nutzen von Fehlern in der Abwehrmannschaft der Gäste und erhöhtem Druck zu erzielen. Winnenden baute jedoch die Führung aus und erhöhte durch ein Kopfballtor nach einem Freistoß in der 58. Spielminute durch Emily Mayerlen auf 0:3. Sechs Minuten später, in der 64. Spielminute erhöhte Carolin Franzki durch eine Direktabnahme zum 0:4.



Leni, wir wünschen dir eine gute Besserung!



Am kommenden Sonntag, den 26. Oktober sind die Deizisauerinnen zu Gast beim FSV Waldebene Stuttgart Ost II, welche aktuell mit insgesamt neun Punkten den siebten Tabellenplatz belegen. Anpfiff ist um 11:00 Uhr.