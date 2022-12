Erneut Punkte für SVE-Zweite SV Elversberg: Sieg im kleinen Finale gegen SV Weiskirchen-Konfeld

Nach dem 6:0-Finalsiueg über die Zweite des 1. FC Saarbrücken vom vorletzten Wochenende in Saarlouis kam die U21 der SV Elversberg auch beim Turnier des FC Noswendel-Wadern in die Punkte. In der Zwischenrunde, die wie die Finalspiele am Mittwoch ausgetragen wurden, setzte sich das Team von der Kaiserlinde mit 5:1 über Union Titus Petange und mit dem gleichen Ergebnis über die SG Geisfeld zwei Mal souverän durch. Auch im Viertelfinale behauptete sich das Team von der Kaiserlinde mit einem 3:2 über die SG Mettlach/Merzig. Im Halbfinale musste sich das von Daniel Demmerme trainierte Team dann dem SV Hasborn mit 0:2 beugen. Im kleinen Finale gab es dann einen 6:2-Erfolg über den SV Weiskirchen. Anton Ziegler brachte sein Team in Führung, Joel Ampadu Wiafe und Lukas Allhof per Doppelschlag bauten die Führung aus. Nach dem einzigen Weiskircher Treffer erhöhten Edison Shala und Danielm Pantschenko zum 6:1-Endstanfd. "Wir haben bis auf das Halbfinale gut gespielt, wir haben nur ein weiteres Turnier beim SV Rohrbach, deshalb sind die Punkte der letzten zehn Tage zwar wichtig und wir freuen uns über jeder gute abschneiden, aber mit nur drei Turnierteilnahmen sind die Masters-Ambitionen gering. Wir wollen alle turniere einzeln angehen, sind damit bisher gut gefahren", sagte Trainer Daniel Demmerle nach dem Spiel um Platz Drei.