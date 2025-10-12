Erneut ohne Gegentor: RSV pirscht sich an die Spitze heran

Dritter Sieg in Folge für den Rotenburger SV: Beim VSK Osterholz-Scharmbeck legte er früh vor und drohte nur kurzzeitig die Partie aus der Hand zu geben.

Die Gäste wurden ihrer Favoritenrolle direkt gerecht. Sie ergriffen die Initiative und gingen nach einer knappen Viertelstunde durch Björn Hakansson in Führung. Anschließend besaß der RSV weiter die Kontrolle über das Geschehen, ohne aber frühzeitig nachlegen zu können. Nach dem Seitenwechsel kam der VSK für einige Minuten stärker auf und dem Ausgleich gefährlich nahe. Der Schwung verflachte jedoch wieder, als Alexander Arnhold einen Elfmeter zum 0:2 verwandelte (68.). Damit war die Begegnung entschieden. Am Resultat änderte sich nichts mehr.