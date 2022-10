Erneut nur einen Punkt trotz Leistungssteigerung der Luckauer

Die Luckauer Gastgeber begrüßen die bisher noch ungeschlagenen Gäste aus Großräschen. Beide Mannschaften holten sich am vergangenen Wochenende jeweils nur einen Punkt, dementsprechend gingen sie hochmotiviert ins Spiel, um sich in der oberen Tabellenhälfte zu behaupten. Die Partie fing mit einem ordentlichen Schlagabtausch an, beide Seiten erspielten sich einige Chancen. Die erste Großchance der Luckauer spielte sich in der 11. Spielminute ab: Uhlig spielt einen optimalen Pass auf Tino Eckardt, der den Ball zu Mikolajek legt, dessen Schuss knapp geblockt wird. Stefan Lein agierte diesmal etwas offensiver, wodurch er zu der ein oder anderen gefährlichen Torchance kommt. In der 35. Spielminute spielt Lein einen getimten Ball auf Mikolajek, der diesen mit der Brust annimmt und zum verdienten Führungstreffer einschiebt. Später gingen beide Mannschaften nach einer ansehnlichen ersten Halbzeit in die Pause.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit musste Luckau bereits wechseln - Kranick kam für Tauscher in die Partie. In den ersten Minuten machten die Luckauer weiterhin Druck und gingen spielerisch klar aufs zweite Tor, jedoch ohne Erfolg. Ca. 10 Minuten nach Anpfiff der zweiten Hälfte verletzte sich Lehmann am Knie und musste folgerichtig ausgewechselt werden - an der Stelle wünschen wir ihm gute Besserung, für ihn kam Pasold (52´). In der 64. Spielminute sorgte ein langer Ball der Gäste auf Rechtsaußen für Unruhe in der Luckauer Abwehr, wobei drei Spieler dessen Zweikampf verlieren - der darauffolgende scharfe Pass in die Mitte führte zum Ausgleich der Gäste durch Zaid. Dies war der Initialzünder der Gäste, welche nun das Zepter in die Hand nahmen. Jedoch war die Luckauer Abwehr aufmerksam und konnte einige Chancen verteidigen. Im Gegenzug spielten sich die Luckauer nach gewonnenem Zweikampf schnell durch die Abwehrreihen der Gäste. Kurz vor Schluss läuft Uhlig mit dem Ball bis zum Strafraum und legt auf Kranick quer, dessen Schuss vom Keeper stark zur Ecke geklärt wird. Auch in der folgenden Aktion von Tino Eckardt kann sich der Gästekeeper auszeichnen und den Auswärtspunkt sichern. Zum Schluss müssten sich die Luckauer den Heim-3er sichern, aber schlussendlich geht das Unentschieden für beide Seiten in Ordnung. Eine spielerisch annehmbare sowie faire Partie beider Mannschaften.