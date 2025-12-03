Erneut nichts zu holen in Neustadt

Vor fast einem Jahr kam die Ludwig-Elf dort schon einmal unter die Räder und musste auch in diesem Jahr eine schlechte erste Halbzeit überstehen.
BERICHT des SV BW '91 Bad Frankenhausen
Es zeichnete sich also schon im ersten Durchgang ab, dass es kein guter Tag für die Mannschaft von Alexander Ludwig werden sollte. Die Leistung seiner Elf stabilisierte sich allerdings im zweiten Durchgang. Hier dauerte es nur sechs Minuten, ehe auch den Gästen der erste Treffer gelingen sollte: Er Schneider setzte zum Solo an und schob den Ball aus spitzem Winkel ins lange Eck zum 4:1. (51’) Die Gäste machten weiter Druck; auch Jerome Riedel kam nun zu einem Abschluss aus aussichtsreicher Position, lenkte den Ball aber ebenso knapp neben das Tor. (54’) Ein Freistoß von Liese landete bei Christoph Kell, der den Ball ebenso nur über das Tor von Paul setzte. (58’) Die wohl dickste Chance gehörte dem kurz zuvor eingewechselten Sebastian Lobodasch, der den Ball mit Wucht an den Querbalken setzte. (61’) Nun kamen auch die Hausherren wieder mehr ins Spiel: E. Walther kam über rechts, bediente Bruder J. Walther, der nur noch einschieben muss. (66’) Die Frankenhäuser kamen wenig später noch einmal nach einem Kopfball von Paul Hellmich zum 5:2, das sollte allerdings nur noch Ergebniskosmetik darstellen.
Fazit: Damit geht es für die Ludwig-Elf mit der dritten Saisonniederlage am 14. Spieltag wieder nach Hause. Zum letzten Heimspiel des Jahres begrüßt man in der Kurstadt den FSV Preußen Bad Langensalza – Anstoß auf dem Frankenhäuser Kunstrasen ist um 14:00 Uhr.