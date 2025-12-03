Erneut nichts zu holen in Neustadt

In dieser Saison starteten die Frankenhäuser, ebenso wie im Vorjahr, aber als das agilere Team. Nach einer Balleroberung setzte sich Lennart Liese stark in Szene und kam selbst zum Abschluss, den Keeper M. Paul über sein Tor lenkte. (2’) Nur zwei Minuten später war es E. Schneider, der einen Kopfball knapp über das Tor setzte. (4’) Dann kamen auch die Gastgeber das erste Mal gefährlich vor das Tor der Frankenhäuser: E. Walther verpasste dieses aber nur knapp. (8’) In einem bis dahin ausgeglichenen Spiel war es letztlich ein Geniestreich in der 28. Spielminute, der den Gastgebern die Führung brachte. Ein Ballverlust im Mittelfeld landete auf E. Walther, der den aufgerückten Christopher Sünkel im Tor der Frankenhäuser im Blick hatte – dieser vollendete dann mit einem sehr präzisen Schuss über den Schlussmann der Kurstädter. (28’) Von diesem Tor sichtbar beflügelt kam Neustadt nun immer mehr und mehr ins Spiel und bestimmte die restliche erste Halbzeit das Geschehen. Immer wieder setzte man sich über Außen durch. Das zweite Tor fiel allerdings nach einem Standard: ein Kopfball: F. Wietasch brachte den Ball nicht selbst im Netz unter, fand per Kopf aber B. Grimm, der aus kurzer Distanz ins Netz traf. (31’) Mit diesem schnellen zweiten Treffer hörten die Gastgeber aber nicht auf: J. Wahl bediente E. Walther der zum zweiten Mal an diesem Tag traf. (37’) Und es kam noch dicker für die Gäste: nach Vorlage von F. Künzel ließ man P. Wittwer das 4:0 noch vor der Halbzeit erzielen.

Es zeichnete sich also schon im ersten Durchgang ab, dass es kein guter Tag für die Mannschaft von Alexander Ludwig werden sollte. Die Leistung seiner Elf stabilisierte sich allerdings im zweiten Durchgang. Hier dauerte es nur sechs Minuten, ehe auch den Gästen der erste Treffer gelingen sollte: Er Schneider setzte zum Solo an und schob den Ball aus spitzem Winkel ins lange Eck zum 4:1. (51’) Die Gäste machten weiter Druck; auch Jerome Riedel kam nun zu einem Abschluss aus aussichtsreicher Position, lenkte den Ball aber ebenso knapp neben das Tor. (54’) Ein Freistoß von Liese landete bei Christoph Kell, der den Ball ebenso nur über das Tor von Paul setzte. (58’) Die wohl dickste Chance gehörte dem kurz zuvor eingewechselten Sebastian Lobodasch, der den Ball mit Wucht an den Querbalken setzte. (61’) Nun kamen auch die Hausherren wieder mehr ins Spiel: E. Walther kam über rechts, bediente Bruder J. Walther, der nur noch einschieben muss. (66’) Die Frankenhäuser kamen wenig später noch einmal nach einem Kopfball von Paul Hellmich zum 5:2, das sollte allerdings nur noch Ergebniskosmetik darstellen.

Fazit: Damit geht es für die Ludwig-Elf mit der dritten Saisonniederlage am 14. Spieltag wieder nach Hause. Zum letzten Heimspiel des Jahres begrüßt man in der Kurstadt den FSV Preußen Bad Langensalza – Anstoß auf dem Frankenhäuser Kunstrasen ist um 14:00 Uhr.