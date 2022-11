Erneut knappe Niederlage für den SCW

Beim Spiel der Kellerkinder SV Schwanenberg und SC Wegberg musste der SCW sich erneut mit einer knappen Niederlage geschlagen geben. Die Mannschaft in grün-schwarz startete im neuen System und machte es anfänglich gut. Schwanenberg hat etwas mehr Feldüberlegenheit, der SC auf der Suche nach guten Umschaltaktionen. Nach 17 Minuten dann jedoch das 1:0 für Schwanenberg. Eine Abwehraktion kann nicht vollständig geklärt werden, Colin Müller flankt hoch auf den zweiten Pfosten zu Dennis Krause, der Jan Gerards aussteigen lässt und aus spitzem Winkel ins lange Eck schießt. Der SC ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Malte Mehln und Maik Fuhrmann mit guten Schussversuchen (32. + 35.). Die wohl größte Chance hatte Sven Dreifeld, nach Zuspiel Malte Mehl kurz vor der Halbzeit, der Ball ging jedoch aus sieben Metern in Richtung Vereinsheim der Schwäne.

Nach dem Seitenwechsel konnte der SVS schnell auf 2:0 stellen. Ein Angriff über links landet bei Jan Schneider, der aus abseitsverdächtiger Position frei vor dem Tor nur in die Ecke einzuschieben braucht (52.). Der SC ließ nicht nach, Ein Schuss von Fuhrmann landet im Torfangzaun (63.), Fehmi Gjosha vertendelt eine gute Möglichkeit im Strafraum (73.). Nach Einwechslung von Michael Buschfeld kommt dieser zu einer guten Kopfballchance, Torwart Julian Nuth kann jedoch entschärfen (81.). In der 88. Minute kommt der SCW dann doch noch zum Anschluss, ein langer Freistoß aus der eigenen Hälfte landet bei Ex-Schwanenberger Sven Dreifeld, der den Ball mit Wucht ins Tor schießt. Der SC schmeißt nochmal alles nach vorne, die beste Chance auf ein Tor hatte jedoch Schwanenberg in letzter Sekunde, als Joshua Strohfeldt das leere Tor verfehlt (90+3).