Erneut klarer Heimsieg für unsere D2

Die D2 der Sportfreunde Schwäbisch Hall konnte heute bei herrlichem Fußballwetter einen souveränen 8:1-Heimsieg auf dem Kunstrasen am Schenkensee gegen die SG Gaildorf/Ottendorf/Eutendorf I einfahren.

Bereits in der ersten Halbzeit zeigte die Mannschaft eine gute Leistung und legte mit einem klaren 5:0 den Grundstein für den deutlichen Erfolg. Nach der Pause wurde das Spiel etwas zerfahrener und spielerisch nicht mehr ganz so sauber geführt wie noch im ersten Durchgang. Dennoch ließ das Team nichts mehr anbrennen und brachte den verdienten 8:1-Erfolg sicher nach Hause.