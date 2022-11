Erneut keine Punkte für Geratskirchen

Nachdem Geratskirchen im vergangenen Spiel gegen den FV Obereichstätt ersatzgeschwächt antreten musste, konnte Trainer Mike Hausladen in der Partie gegen den SV Kirchberg i.W. wieder aus den Vollen schöpfen.

Obwohl die Gäste die spielbestimmende Mannschaft war, liesen die Geratalerinnen defensiv nicht viel zu und konnte sich selbst einige gute Chancen erspielen, die allerdings ungenutzt blieben. Die wohl beste Möglichkeit in der ersten Hälfte hatte Kamila Reichert, die einen zurückgelegten Ball von Sandra Utzschmid gerade so nicht mehr erreichte. Die Kirchbergerinnen waren vor allem durch ihre schnellen Außenspielerinnen gefährlich. Das 1:0 in der 45. Minute für die Gäste fiel denkbar unglücklich: Hanna Thumser rutschte bei einem Rückpass zur Torfrau Teresa Oberendfellner aus, ihre Gegenspielerin erlief sich den Ball und bediente Sabrina Ruh, die den Ball an Oberendfellner vorbeischob.