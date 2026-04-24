Erneut kein Sieg: TSV Apensen vor dem Abstieg

Das Schlusslicht benötigt Siege und die Anzahl der Spiele dafür wird immer geringer. Zehn Punkte nach 19 Partien, fünf Spiele stehen noch aus. Es fehlt schon fast ein wenig die Phantasie, dass der Klassenerhalt bei aktuell acht Punkten Rückstand zum rettenden 11. Platz noch machbar ist.

Schon früh lagen die Hausherren durch Treffer von Damian Noel Petereit und Louis von Ahnen mit 0:2 im Hintertreffen. Zwar konnte Johann Naruga verkürzen, doch Lars Jarck stellte noch vor dem Wechsel auf 1:3. Es wurde dann durchaus spannend, denn zu Beginn der zweiten Halbzeit traf Mirco Wieja zum 2:3. Es sollte allerdings nicht mehr reichen.

Fazit vom Trainer:

"Nach der Partie bleibt bei uns vor allem das Gefühl, dass deutlich mehr drin war. Über weite Strecken – nahezu 90 Minuten – haben wir das Spiel gemacht, waren die aktivere Mannschaft und haben uns auch Chancen erarbeitet. Leider haben wir es jedoch nicht geschafft, das Tor zu treffen. Am Ende stehen wir ohne Punkte da, obwohl der Aufwand ein anderer war. Klar ist aber auch: Der Blick geht weiter nach vorne. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken und weiter hart arbeiten. Zudem wissen wir, dass der Klassenerhalt inzwischen nicht mehr alleine in unserer Hand liegt. Trotzdem werden wir alles reinwerfen, um unsere Chance bis zum Schluss zu nutzen", sagt Apensens Trainer Björn Bleschke.

Schiedsrichter: Timo Beyer - Zuschauer: 45

Tore: 0:1 Damian Noel Petereit (12.), 0:2 Louis von Ahnen (18.), 1:2 Johann Naruga (32.), 1:3 Lars Jarck (44.), 2:3 Mirco Wieja (53.)