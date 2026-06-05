Erneut kein Relegationsspiel zur Frauen-Landesliga Aufstieg ohne Relegation: SG Anderlingen/Byhusen spielt künftig in der Landesliga von FuPa Lüneburg · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Die SG Anderlingen/Byhusen steigt in die Landesliga auf – Foto: Marten Gerken

Die Fußballerinnen der SG Anderlingen/Byhusen spielen in der kommenden Saison in der Frauen-Landesliga Lüneburg. Das eigentlich vorgesehene Relegationsspiel zwischen den Vizemeistern der Bezirksliga-Staffeln West und Ost wird nicht ausgetragen.

Möglich wird der direkte Aufstieg durch den Verzicht der SG Lemgow-Dangenstorf/Gusborn. Der aktuelle Tabellenführer der Frauen-Bezirksliga Lüneburg Ost nimmt sein mögliches Aufstiegsrecht aus persönlichen Gründen nicht wahr. Damit entfällt das Entscheidungsspiel um den dritten Aufstiegsplatz zur Landesliga. Die Nachricht kommt vom Staffelleiter

Anderlingens Trainerin Chiara Hess erhielt die Nachricht schriftlich vom Staffelleiter. Entsprechend groß war die Freude beim Vizemeister der West-Staffel. „Wir haben richtig Lust auf die Landesliga und freuen uns sehr über den Aufstieg“, erklärt Hess. „Besonders freut mich, dass fast alle Spielerinnen aus unserer eigenen Jugend kommen. Sie haben sich als Mannschaft super entwickelt und sind zu einem starken Team zusammengewachsen. Darauf wollen wir weiterhin aufbauen und freuen uns nun auf die neue Herausforderung.“ Die Regelung ist in der Ausschreibung des NFV-Bezirks Lüneburg für das Spieljahr 2025/2026 festgelegt. Demnach steigen die Meister der Bezirksliga Ost und West direkt in die Landesliga auf. Die beiden Vizemeister ermitteln normalerweise in einem Entscheidungsspiel den dritten Aufsteiger. Verzichtet eine Mannschaft, gibt es keinen Nachrücker.