Erneut kein Relegationsspiel zur Frauen-Landesliga

Die Fußballerinnen der SG Anderlingen/Byhusen spielen in der kommenden Saison in der Frauen-Landesliga Lüneburg. Das eigentlich vorgesehene Relegationsspiel zwischen den Vizemeistern der Bezirksliga-Staffeln West und Ost wird nicht ausgetragen.
Möglich wird der direkte Aufstieg durch den Verzicht der SG Lemgow-Dangenstorf/Gusborn. Der aktuelle Tabellenführer der Frauen-Bezirksliga Lüneburg Ost nimmt sein mögliches Aufstiegsrecht aus persönlichen Gründen nicht wahr. Damit entfällt das Entscheidungsspiel um den dritten Aufstiegsplatz zur Landesliga.
Die Nachricht kommt vom Staffelleiter
Anderlingens Trainerin Chiara Hess erhielt die Nachricht schriftlich vom Staffelleiter. Entsprechend groß war die Freude beim Vizemeister der West-Staffel. „Wir haben richtig Lust auf die Landesliga und freuen uns sehr über den Aufstieg“, erklärt Hess. „Besonders freut mich, dass fast alle Spielerinnen aus unserer eigenen Jugend kommen. Sie haben sich als Mannschaft super entwickelt und sind zu einem starken Team zusammengewachsen. Darauf wollen wir weiterhin aufbauen und freuen uns nun auf die neue Herausforderung.“
Die Regelung ist in der Ausschreibung des NFV-Bezirks Lüneburg für das Spieljahr 2025/2026 festgelegt. Demnach steigen die Meister der Bezirksliga Ost und West direkt in die Landesliga auf. Die beiden Vizemeister ermitteln normalerweise in einem Entscheidungsspiel den dritten Aufsteiger. Verzichtet eine Mannschaft, gibt es keinen Nachrücker.
Böhme kämpft noch um Platz eins und um Platz zwei
Der freie Aufstiegsplatz in der Frauen-Bezirksliga Lüneburg Ost geht an den Zweitplatzierten, falls Lemgow Meister wird. Diesen Rang belegt derzeit der SV Böhme.
Dabei ist die Meisterschaft noch offen. Die SG Lemgow-Dangenstorf/Gusborn hat bereits alle ihre Spiele absolviert. Der SV Böhme muss bis zum Sonntag noch zwei Partien bestreiten, darunter ein Nachholspiel am heutigen Freitag. Meister wird Böhme, wenn beide Spiele mit einer Tordifferenz von insgesamt 13 Treffern gewonnen werden.
Die SG Brietlingen/Erbstorf liegt als Tabellendritter derzeit zwei Punkte hinter dem SV Böhme und bestreitet am Sonntag ihr letztes Ligaspiel. Die SG Brietlingen/Erbstorf kann den SV Böhme noch verdrängen und Vizemeister werden und damit in die Landesliga aufsteigen.
Bereits das zweite Jahr ohne Entscheidungsspiel
Schon in der vergangenen Saison wurde kein Relegationsspiel zur Landesliga ausgetragen. Damals verzichteten sowohl die SG Anderlingen/Byhusen als auch der SV Hodenhagen auf die Teilnahme und damit auf den möglichen Aufstieg.
In diesem Jahr hätte die SG Anderlingen/Byhusen die Chance in der Relegation genutzt. Erst kürzlich hatte Chiara Hess erklärt, dass ihre Mannschaft antreten wolle. Nun steht fest, dass die SG Anderlingen/Byhusen in der kommenden Saison in der Frauen-Landesliga Lüneburg spielen wird.
Welches Team aus der Frauen-Bezirksliga Lüneburg Ost aufsteigen wird, klärt sich am kommenden Sonntag.