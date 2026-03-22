Erneut kein Glück im Derby

Die Geschichte des Spieles ist schnell erzählt. Es war intensiv, umkämpft und spannend. Torchancen waren jedoch absolut Mangelware. Ob man es Torchance nennen mag weiß man nicht. Nach 43 Minuten kommt ein eigentlich harmloser Freistoß tückisch vor Dietrich (vertrat den verletzten Klein im Tor) auf und wurde somit doch gefährlicher als gedacht. Mehr an echten Torchancen hatte der erste Durchgang nicht zu bieten.

Leider hatte der TuS Platten im Derby das Glück erneut nicht auf seiner Seite. Vor einer stattlichen Kulisse von über 200 Zuschauern siegten die Gäste am Ende mit 1:0.

Und auch in Hälfte zwei setzte sich das Spiel wie gehabt fort. Bis zur 80. Minute verzeichneten beide Mannschaften einen eher harmlosen Torschuss. Ab der 85. Minute wechselte das Spiel jedoch von "entkoffeiniert" auf "dreifachen Espresso". Semanyshyn foult seinen Gegenspieler im Mittelfeld und wird mit der roten Karte des Feldes verwiesen. 88. Minute, wieder kommt ein Ball tückisch vor Dietrich auf, wird aber auf der Linie geklärt. Den folgenden Eckball grätscht Martini aus kürzester Distanz zur Führung ein. Die Nachspielzeit, Platten in Unterzahl, in Rückstand und plötzlich mit der riesen Chance zum Ausgleich als Lasiak vor Torwart Lencioni freigespielt wird, dieser rettet jedoch mit einen starken Reflex. Kurz darauf kochte die Stimmung nochmal richtig hoch. In einer unübersichtlichen Aktion (man spricht von nachtreten und Ball werfen) mussten Störtz (Platten) und Scheuring MMT) das Feld infolge roter Karte verlassen. Nach dieser Aktion war dann auch zeitnah Schluss.

Auch wenn das Ergebnis keinesfalls unseren Hoffnungen entsprochen hat muss man unserer Mannschaft für den gezeigten Kampf ein großes Lob aussprechen. Alle Spieler haben bis zur letzten Minute alles für Elsenborn und unsere Farben gegeben.