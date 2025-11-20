Erneut hitziges Spiel zu erwarten

– Foto: Manni Hermes

Zum Auftakt der Rückrunde empfängt der SV Meppen II am Freitag den BSV Schwarz-Weiß Rehden. Die Begegnung erhält durch das brisante Hinspiel zusätzliche Spannung: Rehden agierte damals lange in doppelter Unterzahl, dennoch entschied Meppen die Partie erst kurz vor Schluss mit 2:1 für sich. Die Intensität des Duells dürfte daher auch im Rückspiel garantiert sein.

Rehden reist mit 18 Punkten als Tabellenzehnter an und liegt damit nur zwei Zähler hinter der Meppener U23. Für Meppen II, das vor Saisonbeginn einen sicheren Mittelfeldplatz sofort unterschrieben hätte, bietet sich nun die Möglichkeit, vor der Winterpause weiter Abstand auf die untere Tabellenhälfte zu gewinnen. Mit einem Sieg könnte das Team von Carsten Stammermann zudem die Spitzengruppe nicht aus den Augen verlieren.

Beide Mannschaften befinden sich in stabilen Phasen: Rehden gewann am vergangenen Wochenende beim MTV Wolfenbüttel mit 2:0. Besonders in der Schlussphase zeigte sich das Team effizient, Eric Anozie und Noah Wallenßus trafen spät. Meppen hingegen musste zuletzt pausieren und geht mit frischen Kräften, aber ohne direkten Vorlauf, in das Freitagsspiel. Rehden mit individueller Qualität – Meppen II mit Struktur und Stabilität