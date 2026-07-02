Erneut heißt der Meister Türkgücü Dillenburg

Ein Jahr nach dem Titelgewinn in der Fußball-C-Liga ist Türkgücü Dillenburg auch Meister der B-Liga geworden. © Henrik Schneider

Dillenburg. Als Türkgücü Dillenburg das letzte Mal in der Fußball-A-Liga Dillenburg um Punkte gespielt hat, war Mustafa Demirdöven noch Spieler. 22 Partien absolvierte er in der Saison 2016/2017, die meisten über 90 Minuten. Neun Jahre später hat der inzwischen 40-Jährige seine Mannschaft gemeinsam mit Ihsan Aktas zum Titelgewinn in der B-Liga gecoacht. Nervenaufreibend dürften die 90 Minuten an der Seitenlinie in nur wenigen Partien gewesen sein.