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Ligabericht
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Erneut heißt der Meister Türkgücü Dillenburg
Teaser KLB DILLENBURG: +++ Der Fußballverein aus Dillenburg ist zum zweiten Mal in Folge die Nummer eins in seiner Spielklasse. In der Saison 2025/2026 zog er via Relegation auch seine Reserve nach oben +++
Dillenburg. Als Türkgücü Dillenburg das letzte Mal in der Fußball-A-Liga Dillenburg um Punkte gespielt hat, war Mustafa Demirdöven noch Spieler. 22 Partien absolvierte er in der Saison 2016/2017, die meisten über 90 Minuten. Neun Jahre später hat der inzwischen 40-Jährige seine Mannschaft gemeinsam mit Ihsan Aktas zum Titelgewinn in der B-Liga gecoacht. Nervenaufreibend dürften die 90 Minuten an der Seitenlinie in nur wenigen Partien gewesen sein.