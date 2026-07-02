 2026-07-01T07:36:38.002Z

Ligabericht

Erneut heißt der Meister Türkgücü Dillenburg

Teaser KLB DILLENBURG: +++ Der Fußballverein aus Dillenburg ist zum zweiten Mal in Folge die Nummer eins in seiner Spielklasse. In der Saison 2025/2026 zog er via Relegation auch seine Reserve nach oben +++

von Redaktion · Heute, 17:39 Uhr · 0 Leser
Ein Jahr nach dem Titelgewinn in der Fußball-C-Liga ist Türkgücü Dillenburg auch Meister der B-Liga geworden. © Henrik Schneider
Ein Jahr nach dem Titelgewinn in der Fußball-C-Liga ist Türkgücü Dillenburg auch Meister der B-Liga geworden. © Henrik Schneider

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KLA Dillenburg
Türkgücü Dillenburg

Dillenburg. Als Türkgücü Dillenburg das letzte Mal in der Fußball-A-Liga Dillenburg um Punkte gespielt hat, war Mustafa Demirdöven noch Spieler. 22 Partien absolvierte er in der Saison 2016/2017, die meisten über 90 Minuten. Neun Jahre später hat der inzwischen 40-Jährige seine Mannschaft gemeinsam mit Ihsan Aktas zum Titelgewinn in der B-Liga gecoacht. Nervenaufreibend dürften die 90 Minuten an der Seitenlinie in nur wenigen Partien gewesen sein.

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