Erneut großer Umbruch bei Türkgücü: »Wollen kein Fallobst sein« Wie konkurrenzfähig ist der Tabellenletzte der Bayernliga Süd noch nach zahlreichen Winterabgängen? von Mathias Willmerdinger · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser

Rainer Elfinger hat eine sehr schwierige Aufgabe mi Türkgücü München vor der Brust. Mit komplett umgekrempelten Kader soll er den Klassenerhalt in der Bayernliga Süd schaffen. – Foto: Bruno Haelke

Beim Blick auf die Winter-Transferaktivitäten der Teams der Bayernliga Süd bleibt man unweigerlich bei Türkgücü München hängen. Bei den Neuperlachern hat sich fast schon traditionell wieder enorm viel getan in personeller Hinsicht. Mehr oder weniger wurde eine gesamte Mannschaft ausgetauscht. Die hohe Fluktuation macht für Cheftrainer Rainer Elfinger die ohnehin heikle Mission Klassenerhalt noch schwieriger. Wir haben uns gut eine Woche vor dem Start in die Frühjahrsrunde mit dem erfahrenen Coach unterhalten können.

Mit Ünal Tosun, Felix Thiel, Mohamed Awata oder Fatjon Celani haben Regionalliga-erfahrene Akteure das Schlusslicht der Bayernliga Süd rund um den Jahreswechsel verlassen. Der Substanzverlust ist gewaltig, aber Elfinger hat Verständnis: "Mir war zu Amtsantritt bewusst, in welcher Situation der Verein sich befindet. Türkgücü ist zum vernünftigen Wirtschaften gezwungen, da mussten wir uns leider von einigen arrivierten Kräften verabschieden." Es muss also gespart werden an der Heinrich-Wieland-Straße. Und deshalb soll oder muss es eine junge, unerfahrene Truppe richten.

Felix Thiel hat sich zum FC Sportfreunde Schwaig verabschiedet. – Foto: Marc Marasescu







Elfinger nimmt die Herausforderung an: "Die Jungs ziehen gut mit, sind sehr lernwillig und wollen sich zeigen. Das ist für mich sehr spannend. Ziel ist es, die ganzen Neuzugänge schnell auf Bayernliga-Niveau zu bringen. Das ist freilich in der Kürze der Zeit nicht einfach, aber spielerisch sieht das schon recht gut aus. In den Testspielen gegen die Landesligisten Wacker München, Murnau oder 1860 Rosenheim waren wir gut dabei. Vergangenen Samstag gegen Pipinsried haben wir freilich eher weniger gut ausgesehen, aber mit Pipinsried können wir uns auch nicht messen." 1:5 musste sich Türkgücü am Valentinstag dem Aufstiegsaspiranten geschlagen geben. Kritiker werden nun sogleich die Frage nach der Konkurrenzfähigkeit stellen, aber Elfinger ist sich sicher: "Mit den hinteren Teams in der Bayernliga können wir definitiv mithalten. Wir wollen kein Fallobst sein und haben uns die Relegation zum Ziel gesetzt. Das ist bei vier Punkten Rückstand definitiv noch machbar. Alles andere wäre allerdings utopisch."

1:5: Zuletzt im Test gegen den FC Pipinsried zahlte die junge Türkgücü-Truppe Lehrgeld. – Foto: Bruno Haelke





