Erneut großer Umbruch bei Türkgücü: »Wollen kein Fallobst sein«

Beim Blick auf die Winter-Transferaktivitäten der Teams der Bayernliga Süd bleibt man unweigerlich bei Türkgücü München hängen. Bei den Neuperlachern hat sich fast schon traditionell wieder enorm viel getan in personeller Hinsicht. Mehr oder weniger wurde eine gesamte Mannschaft ausgetauscht. Die hohe Fluktuation macht für Cheftrainer Rainer Elfinger die ohnehin heikle Mission Klassenerhalt noch schwieriger. Wir haben uns gut eine Woche vor dem Start in die Frühjahrsrunde mit dem erfahrenen Coach unterhalten können.
Mit Ünal Tosun, Felix Thiel, Mohamed Awata oder Fatjon Celani haben Regionalliga-erfahrene Akteure das Schlusslicht der Bayernliga Süd rund um den Jahreswechsel verlassen. Der Substanzverlust ist gewaltig, aber Elfinger hat Verständnis: "Mir war zu Amtsantritt bewusst, in welcher Situation der Verein sich befindet. Türkgücü ist zum vernünftigen Wirtschaften gezwungen, da mussten wir uns leider von einigen arrivierten Kräften verabschieden." Es muss also gespart werden an der Heinrich-Wieland-Straße. Und deshalb soll oder muss es eine junge, unerfahrene Truppe richten.
Zugänge: Jerimiah Dosi (TSG Neustrelitz), Atakan Ege (Waldeck Obermenzing), Soufian Tauber (SV Dornach), Burhan Bahadir (FC Unterföhring), Sahin Bahadir (FC Unterföhring), Taylan Soydan (Türkspor Augsburg), Osman Doman (SV Italia 1965 München), Jonas Ngusu Luzolo (1.FC Garmisch-Partenkirchen), Rabbi Nsingi (SV Horn)
Abgänge: Mihajlo Vjestica (TuS Geretsried), Jusuf Amdouni (Vereinslos), Ünal Tosun (TSV Landsberg), Yannis Güllüyan (FC Kempten), Felix Thiel (FC Sportfreunde Schwaig), Stanislav Stankic (SVN München), Dominik Kurija (Vereinslos), Edis Redzic (Bahlinger SC), Rodriguez Fantozzi (BSG Chemie Leipzig), Mohamad Awata (FC Wacker München), Fatjon Celani (FC Kempten)