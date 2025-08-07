Erneut große Veränderungen bei der SpVgg Kammerberg

Nach einem Übergangsjahr in der Saison 24/25 will die SpVgg Kammerberg den nächsten Schritt gehen. Einige neue Spieler sollen dabei helfen.

Medeleanu bezeichnete seine erste Saison bei der Spielvereinigung als “Übergangsjahr”. Platz sieben war ein gutes Resultat, doch nur mit guten Ergebnissen gibt sich der Coach nun nicht mehr zufrieden. Damit mehr Konstanz möglich ist und Spiele mit nur zwölf einsatzfähigen Spielern Vergangenheit sind, wurde die Kaderstärke erhöht.

Große Veränderungen im Sommer sind nichts Neues in Kammerberg. Auch vor der Saison 2024/25 hat sich das Gesicht des Bezirksligisten stark verändert. Coach Victor Medeleanu traut seiner Mannschaft trotz des Umbruchs den nächsten Schritt zu. Das Ziel: Sich mit attraktivem, offensivem Fußball im Tabellenmittelfeld der Liga zu etablieren.

„Wir haben bewusst darauf geachtet, dass die Neuzugänge charakterlich gut reinpassen”, so Medeleanu. Zehn Spieler kamen, nur wenige bringen Bezirksliga-Erfahrung mit. Einer von ihnen ist der torgefährliche Abwehrspieler Peter Graf , der wie Mittelfeldmann Baran Denis vom TSV Neuried kam.

Neu sind auch Torhüter Nicolas Eicher (TSV Bergkirchen), die Verteidiger Marko Bilkic (SV Waldeck II) und Jan Lipovsek (Dachau 65 II), die Mittelfeldspieler Beren Mete (Dachau 65 II), Jonas Frevel (TSV Jetzendorf II) und Martin Reindl (SpVgg Erdweg) sowie die beiden Stürmer Luka Fantisch (TSV Eching) und Dario Stanic (SV Waldeck II).

„Die Neuen können uns auf Anhieb weiterhelfen. Ich kann versprechen: Wer Gas gibt, bekommt seine Chance – egal in welcher Liga er vorher gespielt hat”, betont Medeleanu.

Säulen brechen weg

Auf der anderen Seite haben drei Stützen den Club verlassen: Stefan Fängewisch war ein Jahrzehnt lang eine Bank im Tor. Er wechselte wie Jonas Grundmann, der dem SpVgg-Spiel auf dem Flügel seinen Stempel aufdrückte, zum Ligakonkurrenten ASV Dachau. Dort steht Medeleanus Vorgänger Matthias Koston an der Seitenlinie.

Kapitän Maxi Schaar suchte eine neue Herausforderung – und fand diese beim SE Freising.

12 Scorer in der Vorsaison

Wichtig für die Kammerberger ist, dass Torjäger Domenik Kaiser an seine Leistungen aus der vergangenen Saison anknüpft. Medeleanu traut ihm dies durchaus zu. Er bestimmte den Stürmer zum Co-Kapitän hinter Alexander Nefzger, dem neuen Spielführer.

Die Kammerberger geht mit neuen Impulsen und einem interessanten Kader in die Saison. Gelingt es Medeleanu, die jungen Talente weiterzuentwickeln, kann die SpVgg erneut im Mittelfeld landen. Und sollte dies mit schönem Fußball gelingen, wären die Saisonziele erreicht.