Erneut gegen einen starken Gegner verloren

Leider war auch im zweiten Saisonspiel der Gegner zu stark für die Mannschaft um Jürgen

Hallmann und Ali Basiri Poor. Obwohl durch die kurzfristige Hilfe von Robin Dreßen noch ein

starker Torhüter eingesprungen war, unterlag das Team gegen die SGS 25 (bisher: Rinnen und

Sistig/Krekel) . Ein toller Sonntagsschuss, ein individueller Fehler, ein Elfmeter – das war's. 0:3,

auch weil die eigenen Chancen nicht genutzt wurden, weil im Kasten des Gegners mit Kevin Weiler

ein Teufelskerl mit 1000 Armen stand. Kein Wunder, dass die SGS nun von der Spitze grüßt.

Nun hat unsere Mannschaft zwei Spiele vor der Brust: Am Freitag-Abend (20 Uhr) ist sie in

Schönau gegen die dortige zweite Mannschaft zu Gast und am Sonntag (13 Uhr) erwarten wir die

SG Houverath/Mutscheid. Danach sollten dann die ersten Punkte errungen worden sein.Leider war auch im zweiten Saisonspiel der Gegner zu stark für die Mannschaft um Jürgen

Hallmann und Ali Basiri Poor. Obwohl durch die kurzfristige Hilfe von Robin Dreßen noch ein

starker Torhüter eingesprungen war, unterlag das Team gegen die SGS 25 (bisher: Rinnen und

Sistig/Krekel) . Ein toller Sonntagsschuss, ein individueller Fehler, ein Elfmeter – das war's. 0:3,

auch weil die eigenen Chancen nicht genutzt wurden, weil im Kasten des Gegners mit Kevin Weiler

ein Teufelskerl mit 1000 Armen stand. Kein Wunder, dass die SGS nun von der Spitze grüßt.

Nun hat unsere Mannschaft zwei Spiele vor der Brust: Am Freitag-Abend (20 Uhr) ist sie in

Schönau gegen die dortige zweite Mannschaft zu Gast und am Sonntag (13 Uhr) erwarten wir die

SG Houverath/Mutscheid. Danach sollten dann die ersten Punkte errungen worden sein.