Erneut eine hohe Niederlage Wismut Gera gelang vor heimischem Publikum ein deutlicher 5:0 Erfolg gegen die Zweitvertretung des FC Einheit Rudolstadt. von FC Einheit Rudolstadt II // Hartmut Gerlach · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: © FC Einheit Rudolstadt

Nach dem 1:4 zuhause vor einer Woche gegen den SC 03 Weimar bezog die 2. Mannschaft des FC Einheit in ihrem zweiten Landesklassejahr erneut eine deutliche Niederlage. Da nützt es wenig, wenn Daniel Sander, seit Saisonbeginn neuer Trainer bei den Gastgebern, sagt, dass das klare Resultat zur Halbzeit nicht abzusehen war. SPIELBERICHT DES FC EINHEIT RUDOLSTADT II // Hartmut Gerlach

Doch die Gäste gerieten recht früh in Rückstand. Mussa Mumini spitzelte das Leder nach einem schnellen Angriff über die linke Seite an Torwart Erik Rößler vorbei ins Tor (4). Aber der FC Einheit zeigte sich nicht geschockt und Oliver Klaus fehlte ganz einfach die Präzision, als er das Spielgerät aus freier Position über den Kasten der Hausherren beförderte (7.). Danach kam die Einheit zu zwei Ecken und erneut zu einem Kopfball von Klaus, der das Ziel jedoch verfehlte (10.). Die Wismut, die vor zwei Jahren noch Oberliga gespielt hatte, blieb die Antwort nicht schuldig und traf durch Marcel Kiessling per Kopf nur die Latte (15.). Kurz danach erwies sich Rößler als starker Rückhalt bei einer Doppelchance für den Neu-Landesklassisten. Zuerst wehrte er einen Ball sehr gut ab, um dann beim Nachschuss an den Außenpfosten mit Fortuna im Bunde zu sein (19.). In der Folge spielte sich das Geschen zwischen den beiden Strafräumen ab, ohne dass eine Mannschaft zu Möglichkeiten kam. Lebhaft wurde es erst wieder nach 32 Minuten, als Chris Söllner eine gute Vorarbeit nicht verarbeiten konnte. Diesmal antwortete der FC durch den bestens freigespielten Ruben Baumann mit einer Chance für die Rudolstädter, doch Julian Sämann war bei seinem Schuss auf dem Posten (39.). Auch die Gelegenheit von Maximilian Jäger, der über die Box der BSG schoss, brachte nichts ein (41.). Nachdem der Keeper der Gäste einen Schuss von Kiessling an den Pfosten lenkte, machte es der erfahrene Mittelfeldspieler kurz drauf besser und versenkte den Ball nach einem Zuspiel von der Grundlinie zum 2:0 (45.+3).

Die Chance, kurz nach dem Wechsel auf 3:0 für Gera zu stellen, verpasste Mussa Mumini, der im glänzend reagierenden Rößler seinen Meister fand (48.). Aber dann fiel Tor Nummer drei durch Monib Ahmadi, der nach einem Durchbruch über die rechte Abwehrseite der Gäste die Übersicht behielt und das Leder über Rößler lupfte (53.). Damit war die „Kuh“ aus Geraer Sicht „vom Eis“. Die 2. Mannschaft aus der Schillerstadt war zwar weiterhin bemüht, zu Treffern zu kommen, aber die Angriffe waren trotz vielversprechender Ansätze nicht von Erfolg gekrönt. So konnte die Wismut, die von gut 30 Fans lautstark unterstützt wurde, das Ergebnis sogar noch weiter ausbauen. Am Ende stand ein deutlicher Erfolg für die Platzelf, die vor einer Woche in Greiz knapp verloren, hatte zu Buche. Und das sind die kurzen Statements der Trainer, die natürlich im Spielerkreis nach dem Abpfiff des souveränen jungen Unparteiischen etwas mehr sagten: