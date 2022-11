Erneut ein später Siegtreffer für die Spartaner

In der zweiten Halbzeit gab es dann für beide Seiten gute Chancen. Es dauerte aber bis zur 87. Minute bis Torjäger Alexander Heinrichs einen Freistoß wunderbar über die Mauer der Gäste ins Tor schlenzte.

Siegtorschütze Alexander Heinrichs äußerte sich nach der Partie bei uns folgendermaßen: „Wir haben seit mehreren Wochen bereits einen anderen Spirit in der Mannschaft und belohnen uns auch endlich für unseren Aufwand. Wir haben vor der Halbzeit leider relativ leicht unseren zwei Tore Vorsprung verspielt, jedoch in der zweiten Halbzeit das Spiel unter Kontrolle gehabt und die starke Offensive von Südhagen in Zaun gehalten. Das jetzt endlich wieder ein direkter Freistoß von mir rein ging, freut mich ungemein für die Mannschaft. Wie sich im Anschluss vor allem auch die ausgewechselten Spieler gefreut haben, zeigt, dass wir als Team zusammen wachsen. Wir haben im Kader an einigen Stellschrauben gedreht und ich glaube wir Spieler wissen jetzt genau was von uns verlangt wird.“