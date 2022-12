Erneut ein Fuchs: Mario Reichel vor seiner zweiten Amtszeit rnTrainer wird das Team zum Jahreswechsel übernehmen

Die Füchse Berlin hatten auf den Abgang von Ümit Ergirdi und Sascha Schwan vor einigen Wochen mit der Interimslösung aus Steven Haubitz und Lars Nieslen reagiert. Ziemlich erfolgreich führten die beiden die Mannschaft zuletzt durch die Berlin-Liga. Am Wochenende feierte das Team den fünften Sieg in Folge und krallte sich in der Spitzengruppe fest.