Erneut ein 1:1-Remis: VfB Schloß Holte muss weiter warten

Insgesamt zufrieden mit dem einen Punkt: Kevin Kröger, Trainer des VfB Schloß Holte. – Foto: Philipp Bülter

Schloß Holte-Stukenbrock. Das zweites Spiel in der neuen Saison, das zweite Mal ein 1:1-Remis: Der VfB Schloß Holte wartet noch auf den ersten Sieg in der neuen Saison 2026/2027. Gegen Nachbar Hövelhofer SV gab es nun nach dem einen Punkt zum Auftakt in Bad Oeynhausen erneut ein 1:1 (0:1).

Bereits in der ersten Minute hatte Maximilian Ulrich viel dafür tun können, das Spiel frühzeitig auf die Seite der Holter Löwen zu ziehen, doch der Routinier vergab die große Gelegenheit zum frühen 1:0. Gleichwohl erzwang der VfB zunächst viele Umschaltmomente, war gut im Spiel, erzielte jedoch keinen Treffer. Stattdessen markierte der Gast aus Hövelhof durch Azad Dogan nach einer Standardsituation die 1:0-Führung (33.). „Das war sehr schade, denn das hat das Spiel eigentlich nicht hergegeben“, ärgerte sich VfB-Trainer Kevin Kröger über den Gegentreffer. A-Jugendlicher Nico Kespohl hatte danach noch eine gute Chance auf den 1:1-Ausgleich.