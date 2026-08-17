Erneut ein 1:1-Remis: VfB Schloß Holte muss weiter warten

Schloß Holte-Stukenbrock. Das zweites Spiel in der neuen Saison, das zweite Mal ein 1:1-Remis: Der VfB Schloß Holte wartet noch auf den ersten Sieg in der neuen Saison 2026/2027. Gegen Nachbar Hövelhofer SV gab es nun nach dem einen Punkt zum Auftakt in Bad Oeynhausen erneut ein 1:1 (0:1).
Bereits in der ersten Minute hatte Maximilian Ulrich viel dafür tun können, das Spiel frühzeitig auf die Seite der Holter Löwen zu ziehen, doch der Routinier vergab die große Gelegenheit zum frühen 1:0. Gleichwohl erzwang der VfB zunächst viele Umschaltmomente, war gut im Spiel, erzielte jedoch keinen Treffer. Stattdessen markierte der Gast aus Hövelhof durch Azad Dogan nach einer Standardsituation die 1:0-Führung (33.). „Das war sehr schade, denn das hat das Spiel eigentlich nicht hergegeben“, ärgerte sich VfB-Trainer Kevin Kröger über den Gegentreffer. A-Jugendlicher Nico Kespohl hatte danach noch eine gute Chance auf den 1:1-Ausgleich.
Im zweiten Abschnitt dann sah Kevin Kröger vor allem Kespohl und Julian Goldbeck, ebenfalls noch A-Junioren-Spieler der Holter Löwen, weit vorn, die jeweils insbesondere läuferisch überzeugten. Nach einem guten Spielzug sorgte Daniel Fröse, der am zweiten Pfosten passend postiert war, für den 1:1-Ausgleich für die Gastgeber (56.).
Der VfB startete nun sein vor allem in den Heimspielen bekanntes Powerplay, lief aber beinahe noch entscheidend in einen Konter hinein. Die Hövelhofer trafen aber nur das Lattenkreuz von Robin Brüsekes Kasten (72.). Weil die Hausherren ihre Chancen ebenfalls nicht nutzten, blieb es beim 1:1. Kröger: „Vor allem bei der Personallage kann ich die Jungs nur loben.“
VfB Schloß Holte: Brüseke – Pfeiffer, Giebel, Brummel (58. Höwelberend), Friesen – Matulin (50. L. Klippenstein), Just, Fröse (58. Böhme), Ulrich (87. K. Klippenstein) – Goldbeck, Kespohl.
Tore: 0:1 Dogan (33.), 1:1 Fröse (56.).