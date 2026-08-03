Erneut drei Gegentore: SV Stahl verpasst Sieg gegen Weida

Am Samstag stand für den SV Stahl das nächste Testspiel auf dem Programm. Zu Gast war die M2 von Thüringen Weida. Der SV Stahl erwischte einen guten Start in die Partie. Die Gastgeber hatten mehr Ballbesitz, kontrollierten das Geschehen und erspielten sich immer wieder gute Möglichkeiten. Eine Unachtsamkeit in der Defensive reichte jedoch aus, um den Gästen die 1:0-Führung zu ermöglichen. Davon ließ sich unsere Mannschaft allerdings nicht beeindrucken. Mit tollen Spielzügen und viel Einsatz drehte der SV Stahl die Partie innerhalb von nur zehn Minuten. Jan Lorenz traf gleich doppelt und wurde dabei jeweils hervorragend von Dustin Jaksch und Ben Gräbedünkel in Szene gesetzt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff legte der SV Stahl noch einmal nach: Nick Weihrauch erzielte das 3:1 und sorgte damit für eine verdiente Führung zur Pause.

Trainer Jens Ölsner zeigte sich entsprechend zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft und konnte mit der Leistung in der ersten Hälfte durchaus zufrieden sein.