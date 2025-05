Erneut Derbysieger: ASV Altenlingen macht es wieder

Dank großer Moral holt sich unsere Erste auch den zweiten Derbysieg in dieser Saison und schlägt Laxten zuhause mit 4:3. Dabei liegt der ASV früh mit 0:2 zurück, schafft es aber innerhalb von elf Minuten, die Partie mit einem Dreierpack (Schnettberg, Klatt, Traumtor Keuter) noch vor der Pause zu drehen. Vor rund 500 Zuschauern erhöht Marvin Krämer nach dem Seitenwechsel die Führung sogar, bevor es kurz vor Schluss durch den Laxtener Anschlusstreffer noch einmal spannend wird. Das liegt aber vor allem an der Zevenhuizen-Elf selbst, die zahlreiche Konterchancen unnötig verschenkt und es so verpasst, das Duell frühzeitig zu entscheiden. Am Ende ist das aber völlig egal. Was zählt, ist einzig und alleine der Dreier und somit der zweite Derbysieg in dieser Saison. Beim Nachholspiel in Schwefingen am Mittwoch (19.15 Uhr) kann die Erste nun die 50-Punkte-Marke knacken und auf den vierten Tabellenplatz vorrücken!

Unsere Zweite kehrt mit einem 3:1-Arbeitssieg gegen Salzbergen II in die Erfolgsspur zurück. Dadurch wahrt der ASV eine Minimalchance im Aufstiegsrennen, muss an den verbleibenden zwei Spieltagen jedoch auf Ausrutscher der Konkurrenz aus Twist, Messingen und Laxten II hoffen.