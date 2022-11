Teamrückkehr, leider ohne Erfolg: Nele Walter! – Foto: Alexander Rode

Erneut bittere Niederlage für die SG Landau/Wolfhagen

Die Fußballerinnen der SG Landau/Wolfhagen kommen einfach nicht in Tritt und sehnen offensichtlich die Winterpause herbei. Auch in der 1. Runde des Hessenpokalwettbewerb gab es nichts zu holen für die Spielgemeinschaft. Beim Tabellenneuten der Gruppenliga Nord-West setzte es unter Flutlicht eine herbe, verdiente 3:1 Niederlage. Es zieht sich bereits die gesamte Saison durch wie ein roter Faden. Auch im Marburger Land beim klassentieferen RSV Roßdorf musste die SG erneut mit dem letzten Aufgebot antreten, denn wieder einmal standen diesmal sage und schreibe neun Stammspielerinnen, aus unterschiedlichsten Gründen, nicht zur Verfügung. So trat man, wie in der Vorwoche, die Reise ins knapp 100 km entfernte Roßdorf mit nur 12 Spielerinnen an, was aber keineswegs als Entschuldigung gelten soll.

Das Spielgeschehen ist schnell erläutert. Die Heimmannschaft ging engagiert und spielfreudig in die Partie und erwischte einen Sahnetag. Die SG-Defensive hingegen ließ sich ein ums andere mal überlaufen bzw. von hohen Bällen überraschen. Die Folge: Das 1:0 durch Alina Loth in der 21. Minute mit einem sehenswerten Lupfer, der sich unhaltbar für Torfau Aylin Öner ins Tor senkte. Das 2:0 ließ nicht lange auf sich warten. Erneut Loth nutze eine Unachtsamkeit aus und schob lässig zum 2:0 ein. Nach 35 Minuten Tiefschlafphase erwachte die SG und zeigte endlich selbst auch mal einige gut vorgetragene Angriffe. Leider fiel in diese Druckphase hinein die Vorentscheidung mit dem 3:0 durch Alena Kretschmar in der 37. Minute. Fünf Minuten vor dem Pausentee keimte Hoffnung auf nach einer Standardsituation der SG. Einen gut getimten Freistoß von Franzi Klug verwertete Isabell Fingerhut in der 40. Minute sehenswert per Kopf zum 3:1 Anschlusstreffer. Wer geglaubt hatte nach dem Wechsel würde es noch einmal spannend werden sah sich getäuscht. Die Heimmannschaft tat nicht mehr als nötig und hätte dabei durchaus sogar noch den ein oder anderen Treffer mehr erzielen können. Die SG blieb farblos. Daran konnte auch die Hoffnung machende gute Leistung von Rückkehrerin Nele Walter, nach 7-monatigem Auslandsaufenthalt und nur einer Trainingseinheit, ab ihrer Einwechslung in der 61. Minute leider nichts ändern. So blieb es beim verdienten 3:1 Sieg des RSV Roßdorf, der somit eine Runde weiter ist und im Hessenpokalwettbewerb überwintert. Für die SG-Damen heißt es nun "Wunden lecken" und den absoluten Focus bereits jetzt auf die Rückrunde in der Verbandsliga-Nord im nächsten Jahr zu setzen. "Es muß eine mehr als deutliche Leistungssteigerung und Einstellung her, will man den Abstieg noch vermeiden", so Coach Hagen Marquardt.