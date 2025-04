Erneut behält der Gegner die Oberhand

Nach gut einer Stunde Spielzeit steckte Mannschaftskapitän Manuel Nusser förmlich seine ganze Wut in seinen Fuß, und mit einem traumhaften Distanzschuss nötigte er den Gästekeeper zur Aufbringung seiner ganzen Kunst. Im Gegenzug jedoch brachte Neuler wieder einmal das Lorcher Tor in große Gefahr.

Kilian Kuntz war es, der in der 66. Minute endlich den überfälligen Anschlusstreffer erzielte und mit seinem Treffer Hoffnung auf eine Aufholjagd weckte. Jedoch dauerte es gerade einmal zwei Minuten, und die Gäste stellten nach einem Freistoß den alten Abstand wieder her.

Auch wenn sich Lorch durch den weiteren Gegentreffer nicht brechen ließ, so wurde es in der hektischen Schlussphase zunehmend schwerer, spielerisch und kämpferisch zu überzeugen, die Schnittstelle in der gegnerischen Abwehr auszuhebeln und ein Comeback zu feiern. Das 1:4 in der Nachspielzeit setzte den Schlusspunkt zum verdienten Gästesieg.