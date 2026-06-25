Erneut 9:0 für den TuS! Neuzugang trifft dreifach – TSV Karlburg siegt

Endlich geht's wieder los: Der ASV Rimpar startet am Donnerstag mit einem Highlight-Spiel in der Schömig Digitaldruck Arena in eine Reihe von Testspielen . Im Anschluss an das Duell findet beim ASV ein gemeinsames Public Viewing statt.

Spiele vom 24. Juni: Schwebenried & TuS Leider gewinnen klar – Großbardorf unterliegt Karlburg

Remis zwischen Regionalliga Bayern und Regionalliga Nordost: Der 1. FC Schweinfurt spielte gegen Chemie Leipzig 1:1. Vor fast 500 Fans schoss Valentin Schmitt das einzige Tor der Schnüdel.

Einen Sieg gab es dagegen für Karlburg: Der TSV besiegte dank der Treffer von Jan Martin und Rückkehrer Marco Kunzmann Bayernliga-Aufsteiger Großbardorf. Es war die erste Pleite für die Grabfeld Gallier nach dem 4:3-Erfolg gegen den TSV Meeder und einem 5:0 gegen die FT Schweinfurt. Die FT war ebenfalls im Einsatz, unterlag am Mittwoch aber mit 0:1 dem FC Untererthal. Das Tor des Tages erzielte Lukas Tartler.