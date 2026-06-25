Erneut 9:0 für den TuS! Neuzugang trifft dreifach – TSV Karlburg siegt

Englische Testspiel-Woche für zahlreiche Teams: Nach dem 9:0-Erfolg des TuS 1893 Aschaffenburg-Leider am Dienstag siegte der Landesligist auch am Mittwoch mit 9:0. Der FC Schweinfurt spielte gegen Chemie Leipzig Remis. Zweimal siegte in Unterfranken am Mittwoch der vermeintliche Underdog: Der 1. FC Untererthal schlug die FT Schweinfurt. Karlburg fügte dem Bayernliga-Aufsteiger Großbardorf die erste Niederlage zu. Der ASV Rimpar fordert heute den Würzburger FV. Die Übersicht der Testspiel-Highlights der Teams aus Unterfranken von Dienstag bis Donnerstag.
Endlich geht's wieder los: Der ASV Rimpar startet am Donnerstag mit einem Highlight-Spiel in der Schömig Digitaldruck Arena in eine Reihe von Testspielen. Im Anschluss an das Duell findet beim ASV ein gemeinsames Public Viewing statt.
Remis zwischen Regionalliga Bayern und Regionalliga Nordost: Der 1. FC Schweinfurt spielte gegen Chemie Leipzig 1:1. Vor fast 500 Fans schoss Valentin Schmitt das einzige Tor der Schnüdel.
Einen Sieg gab es dagegen für Karlburg: Der TSV besiegte dank der Treffer von Jan Martin und Rückkehrer Marco Kunzmann Bayernliga-Aufsteiger Großbardorf. Es war die erste Pleite für die Grabfeld Gallier nach dem 4:3-Erfolg gegen den TSV Meeder und einem 5:0 gegen die FT Schweinfurt. Die FT war ebenfalls im Einsatz, unterlag am Mittwoch aber mit 0:1 dem FC Untererthal. Das Tor des Tages erzielte Lukas Tartler.
Die DJK Schwebenried und der TuS 1893 Aschaffenburg-Leider fuhren dagegen klare Siege ein: Auf das 9:0 vom Dienstag ließ der TuS ein 9:0 gegen Großostheim folgen. Beste Torschützen: Arwed Kellner und Neuzugang Till Link. Beide waren dreifach erfolgreich. Beim 3:0 Erfolg der DJK Schwebenried gegen Unterpleichfeld knipsten Elias Wehner, Oliver Makulik und Tobias Burger. Landesliga-Absteiger Dampfach schlug indes den SV Pettstadt mit 4:2.
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Der TuS 1893 Leider ist mit einem Schützenfest in die Vorbereitung gestartet: Gegen den FC Unterafferbach traf der Landesligist gleich neunmal. Neben Dreierpacker Philipp Zschirpe trugen sich auch Steffen Bolze und Franco Kulla doppelt in die Torschützenliste ein. Das zwischenzeitliche 3:0 fiel nach einem Eigentor. Moritz Kirchner besorgte das zwischenzeitliche 6:0.
FC Unterafferbach – TuS 1893 Aschaffenburg-Leider 0:9
Tore: 0:1 Steffen Bolze (10.), 0:2 Franco Kulla (19.), 0:3 (33. Eigentor), 0:4 Philipp Zschirpe (74.), 0:5 Philipp Zschirpe (80.), 0:6 Mike Kirchner (82.), 0:7 Franco Kulla (83.), 0:8 Philipp Zschirpe (88.), 0:9 Steffen Bolze (90.)