 2026-06-24T10:25:44.617Z

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Erneut 9:0 für den TuS! Neuzugang trifft dreifach – TSV Karlburg siegt

Testspiel-Highlights: Schon wieder siegt TuS Leider mit 9:0 – Grabfeld Gallier unterliegen Karlburg

von btfm · Heute, 12:38 Uhr · 0 Leser
Torschütze für den TSV Karlburg gegen Großbardorf: Marco Kunzmann.
Torschütze für den TSV Karlburg gegen Großbardorf: Marco Kunzmann. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

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Englische Testspiel-Woche für zahlreiche Teams: Nach dem 9:0-Erfolg des TuS 1893 Aschaffenburg-Leider am Dienstag siegte der Landesligist auch am Mittwoch mit 9:0. Der FC Schweinfurt spielte gegen Chemie Leipzig Remis. Zweimal siegte in Unterfranken am Mittwoch der vermeintliche Underdog: Der 1. FC Untererthal schlug die FT Schweinfurt. Karlburg fügte dem Bayernliga-Aufsteiger Großbardorf die erste Niederlage zu. Der ASV Rimpar fordert heute den Würzburger FV. Die Übersicht der Testspiel-Highlights der Teams aus Unterfranken von Dienstag bis Donnerstag.

Spiel vom 25. Juni: Rimpar testet gegen Würzburger FV – Public Viewing im Anschluss geplant

Gestern, 19:00 Uhr
TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
TuS 1893 Aschaffenburg-LeiderTuS Leider
VfR Großostheim
VfR GroßostheimGroßostheim
9
0
Abpfiff

Endlich geht's wieder los: Der ASV Rimpar startet am Donnerstag mit einem Highlight-Spiel in der Schömig Digitaldruck Arena in eine Reihe von Testspielen. Im Anschluss an das Duell findet beim ASV ein gemeinsames Public Viewing statt.

Spiele vom 24. Juni: Schwebenried & TuS Leider gewinnen klar – Großbardorf unterliegt Karlburg

Remis zwischen Regionalliga Bayern und Regionalliga Nordost: Der 1. FC Schweinfurt spielte gegen Chemie Leipzig 1:1. Vor fast 500 Fans schoss Valentin Schmitt das einzige Tor der Schnüdel.

Einen Sieg gab es dagegen für Karlburg: Der TSV besiegte dank der Treffer von Jan Martin und Rückkehrer Marco Kunzmann Bayernliga-Aufsteiger Großbardorf. Es war die erste Pleite für die Grabfeld Gallier nach dem 4:3-Erfolg gegen den TSV Meeder und einem 5:0 gegen die FT Schweinfurt. Die FT war ebenfalls im Einsatz, unterlag am Mittwoch aber mit 0:1 dem FC Untererthal. Das Tor des Tages erzielte Lukas Tartler.

Die DJK Schwebenried und der TuS 1893 Aschaffenburg-Leider fuhren dagegen klare Siege ein: Auf das 9:0 vom Dienstag ließ der TuS ein 9:0 gegen Großostheim folgen. Beste Torschützen: Arwed Kellner und Neuzugang Till Link. Beide waren dreifach erfolgreich. Beim 3:0 Erfolg der DJK Schwebenried gegen Unterpleichfeld knipsten Elias Wehner, Oliver Makulik und Tobias Burger. Landesliga-Absteiger Dampfach schlug indes den SV Pettstadt mit 4:2.

Gestern, 18:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie
1
1

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Großbardorf
TSV GroßbardorfGroßbardorf
TSV Karlburg
TSV KarlburgTSV Karlburg
1
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
TuS 1893 Aschaffenburg-LeiderTuS Leider
VfR Großostheim
VfR GroßostheimGroßostheim
9
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
DJK Schwebenried/Schwemmelsbach
DJK Schwebenried/SchwemmelsbachSchwebenried
TSV Unterpleichfeld
TSV UnterpleichfeldU`pleichfeld
3
0
Abpfiff

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Spiele vom 23. Juni: Aschaffenburg-Leider gewinnt mit 9:0 – zwei Spieler treffen dreifach

Di., 23.06.2026, 19:00 Uhr
FC Unterafferbach
FC UnterafferbachUnterafferba
TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
TuS 1893 Aschaffenburg-LeiderTuS Leider
0
9
Abpfiff

Der TuS 1893 Leider ist mit einem Schützenfest in die Vorbereitung gestartet: Gegen den FC Unterafferbach traf der Landesligist gleich neunmal. Neben Dreierpacker Philipp Zschirpe trugen sich auch Steffen Bolze und Franco Kulla doppelt in die Torschützenliste ein. Das zwischenzeitliche 3:0 fiel nach einem Eigentor. Moritz Kirchner besorgte das zwischenzeitliche 6:0.

FC Unterafferbach – TuS 1893 Aschaffenburg-Leider 0:9
Tore: 0:1 Steffen Bolze (10.), 0:2 Franco Kulla (19.), 0:3 (33. Eigentor), 0:4 Philipp Zschirpe (74.), 0:5 Philipp Zschirpe (80.), 0:6 Mike Kirchner (82.), 0:7 Franco Kulla (83.), 0:8 Philipp Zschirpe (88.), 0:9 Steffen Bolze (90.)