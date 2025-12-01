Ernest Faber neuer Chef bei Heracles Almelo

Faber bringt umfangreiche Erfahrung mit, unter anderem als Trainer bei FC Eindhoven, NEC und FC Groningen sowie als Interimstrainer von PSV in der Saison 2019/20. Zudem war er Assistent unter renommierten Trainern wie Bert van Marwijk und Phillip Cocu und leitete mehrere Jahre die Jugendakademie von Eindhoven. Die letzten anderthalb Jahre war Faber als Direktor Fußball bei Adelaide United in Australien tätig.