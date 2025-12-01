Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ernest Faber neuer Chef bei Heracles Almelo
Heracles Almelo hat Ernest Faber als neuen Cheftrainer und technischen Direktor verpflichtet. Der 54-jährige Brabanter tritt die Nachfolge von Bas Sibum an und beginnt seine Tätigkeit offiziell zum 1. Dezember 2025.
Faber bringt umfangreiche Erfahrung mit, unter anderem als Trainer bei FC Eindhoven, NEC und FC Groningen sowie als Interimstrainer von PSV in der Saison 2019/20. Zudem war er Assistent unter renommierten Trainern wie Bert van Marwijk und Phillip Cocu und leitete mehrere Jahre die Jugendakademie von Eindhoven. Die letzten anderthalb Jahre war Faber als Direktor Fußball bei Adelaide United in Australien tätig.
Heracles-Geschäftsführer Rob Toussaint sieht in Faber den idealen Kandidaten, um die sportlichen Ziele des Klubs zu erreichen und die Klubstruktur weiter zu professionalisieren.