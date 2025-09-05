Erndtebrück schlägt Siegen - Lotte im Glück - Wattenscheid souverän

Nach dem SV Rödinghausen verlor ausgerechnet der ungeschlagene Regionalliga-Spitzenreiter Sportfreunde Siegen das in das eigene Leimbachstadion verlegte Derby vor über 1.500 Zuschauern gegen Westfalenligist TuS Erndtebrück mit 0:1. Der 29-jährige Ex-Siegener Lars Schardt ist in Bombenform (zuletzt Dreierpack in der Meisterschaft und FuPa-Spieler der Woche) schoss das Goldene Tor des Tages. „Wir hatten, wie zu erwarten war, wenig Ballbesitz. Aber wir haben viel wegverteidigt, mit großer Leidenschaft, und in unserer besten Phase nach der Pause unser Tor gemacht. Wir wussten, dass wir ein solches Ding bekommen. Und der Lars ist eben der Mann, der solche Dinger reinmacht", freute sich TuS-Coach Christian Behle.
Oberligist SG Wattenscheid 09 kassierte zwar das erste Pflichtspielgegentor der Spielzeit 2025/26. Dies war bei satten neun eigenen Treffern aber wirklich nur Nebensache. Ilias Anan, Kevin Schacht und Finn Wortmann schnürten gegen Landesligist Borussia Dröschede Doppelpacks und haben sich nun das Achtelfinale zuhause gegen Ligarivale Westfalia Rhynern verdient. Im Viertelfinale könnte Regionalligist FC Gütersloh warten.
Regionalligist Sportfreunde Lotte hatte gleich doppelt Glück. Beim SC Altenrheine reichte der Treffer nach einer Ecke von Fabian Rüth kurz vor der Pause zum knappen Auswärtssieg, denn der Landesligist in Person von Fabian Hüer setzte in der Nachspielzeit einen Strafstoß an den Pfosten. "Was die Jungs über 90 Minuten auf dem Platz gezeigt haben, war phänomenal. Unterm Strich sollte der Stolz bei den Jungs überwiegen für diese phänomenal gute Leistung. Das war Werbung für den Amateursport", lobte SCA-Coach Gerrit Göcke seine Mannschaft gegenüber dem Münsterland-Portal "heimspiel-online.de".
Da Ligarivale Siegen aus dem Rennen ist, ist Lotte nun klarer alleiniger Favorit in seinem Viertel auf den Einzug in das Halbfinale. Im Achtelfinale wartet der RSV Meinerzhagen, im Viertelfinale wäre es Erndtebrück, der SC Peckeloh oder der FSC Rheda. Allesamt Westfalenligisten!
Die Partien der 2. Runde:
SC Altenrheine – Sportfreunde Lotte 0:1
SC Altenrheine: Jannik Sriskandarajah, Max Stermann, Henry Südhoff (83. Vadim Schmidt), Noah Saalfeld, Joel Flasse (83. Tim Schmidt), Thorben Kortenhorn, Yannik Langner (66. Lars Bieker), Luca Keanu Lars Huesmann, Levin Noel Damer (87. Dustin Reiners), Fabian Hüer, Elias Leferink (76. Luca Keanu Lars Huesmann) - Trainer: Guido Göcke
Sportfreunde Lotte: Luca Böggemann, Luca Kerkemeyer, Fabian Rüth, Jonas Kehl, Franko Uzelac, Kamer Krasniqi, Ben Klefisch, Samuel Owusu Addai, Leon Demaj, Nazzareno Ciccarelli (87. Dino Bajric), Isaak Nwachukwu (86. Diamant Berisha) - Trainer: Fabian Lübbers
Schiedsrichter: Patrick Holz - Zuschauer: 624
Tore: 0:1 Fabian Rüth (41.)
Besondere Vorkommnisse: Fabian Hüer (SC Altenrheine) schießt Foulelfmeter an den Pfosten (90.+2)
Sportfreunde Siegen – TuS Erndtebrück 0:1
Sportfreunde Siegen: Leon Klußmann, Jubes Ticha, Florian Mayer, Malik Hodroj, Leon Pursian (57. Hamza Saghiri), Georgios Mavroudis (79. Josue Santo), André Dej (57. Cagatay Kader), Derrick Kyere (57. Shaibou Oubeyapwa), Dennis Brock, Arif Güclü, Ömer Tokac (57. Dustin Willms) - Trainer: Thorsten Nehrbauer
TuS Erndtebrück: Niklas Pirsljin, Julian Wienold, Shion Ueno (73. Mirkan Kasikci), Tobias Filipzik, Kevin Krumm, William Wolzenburg, Simon Mack (89. Tobias Hombach), Elmin Heric (83. Kaito Nakamura), Clemens Tartan (67. Maurice Dobbener), Justin Huber, Lars Schardt (87. Moritz Klein) - Trainer: Oliver Schnitzler - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
Schiedsrichter: Denis Magne - Zuschauer: 1683
Tore: 0:1 Lars Schardt (55.)
Borussia Dröschede – SG Wattenscheid 09 1:9
Borussia Dröschede: Max Tillmann, Lennard Merz (58. Okan Öztürk), Bruno Falcone, Akin Acikgöz, Bircan Calik, Nikolas Friedberg (63. Dominik Urumis), David Antunes Gouveia Fernandes (68. Emre Atuk), Tim Finkhaus, Joao Filipe da Silva Macedo, Talha Özkan (58. Muhammet Köstereli), Dency Ebagua (63. Ben Elias Benfer) - Trainer: Ercan Linke
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß (36. Gian-Luca Rexhäuser), Serhat Kacmaz, Emirhan Hacioglu, Nils da Costa Pereira, Tom Sindermann, Berkan Firat (62. Deniz Duran), Laurenz Kegel, Atakan Uzunbas, Ilias Anan (70. Eduard Renke), Jermaine Jann (62. Finn Wortmann), Kevin Schacht (45. Robert Tochukwu Nnaji) - Trainer: Christopher Pache
Schiedsrichter: Lukas Sauer - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Kevin Schacht (12.), 0:2 Jermaine Jann (16.), 0:3 Kevin Schacht (20.), 0:4 Ilias Anan (27.), 0:5 Ilias Anan (34.), 1:5 Akin Acikgöz (58.), 1:6 Finn Wortmann (67.), 1:7 Deniz Duran (77.), 1:8 Finn Wortmann (84.), 1:9 Robert Tochukwu Nnaji (88. Foulelfmeter)
FC Epe – 1. FC Gievenbeck 1:9
FC Epe: Niklas Baumann, Timo Schönherr (46. Arne Klöpper), Jan Kühlkamp (76. Paul Lennart Beckhelling), Dustin Tschorn, Ricardo Deiters, Loris Deiters, Ben van Almsick, Marcel Buß, Kerhad Jasem (21. Tim Matthias Klümper), Noah Eggemann (46. Schaquil Nicklas Soares), Kevin Husha (46. Mika Finn Siewert) - Trainer: Ralf Cordes
1. FC Gievenbeck: Max Heinrich Büscher, Niklas Beil (70. David Isaak), Malte Wesberg, Niklas Klinke (46. Benedikt Fallbrock), Henrik Winkelmann, Marvin Holtmann, Kerolos Makkar, Felix Ritter, Ben Matteo Wolf (46. Piet Bräunig), Alexander Wiethölter (70. Louis Martin), Fabian Witt (46. Leon Richter) - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Ben Gödde (Brilon) - Zuschauer: 530
Tore: 0:1 Marvin Holtmann (2.), 0:2 Ben Matteo Wolf (4.), 0:3 Fabian Witt (9.), 0:4 Kerolos Makkar (19. Handelfmeter), 0:5 Fabian Witt (27.), 0:6 Ben Matteo Wolf (31.), 0:7 Alexander Wiethölter (35.), 0:8 Kerolos Makkar (39.), 0:9 Felix Ritter (49.), 1:9 Ben van Almsick (88.)
Rot: Loris Deiters (18./FC Epe/Handspiel auf der Linie)
SV Westfalia Rhynern – ASC 09 Dortmund 2:1
Westfalia Rhynern: Christopher Sander, Michael Wiese, Patrick Franke (64. Elias Kourouma), Mohamed Lamine Kourouma, Philipp Ratz, Julius Woitaschek (75. Fabian Brall), Mergim Deljiu, Rafael-Miguel Lopez-Zapata (90. Semih Tirgil), Connor Mc Leod, Wladimir Wagner (81. Akhim Seber), Kerim Yüksel Karyagdi (46. Johannes Thiemann) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
ASC 09 Dortmund: Joshua Thiede, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Anes Dziho, Lucius Marcus Patrias (59. Elias Boadi Opoku), Lars Warschewski, Jannik Urban, Samer-Amer Sarar (80. Joel Schlotter), Maximilian Podehl, Rafael Camprobin (73. Luis Sebastian Kehl) - Trainer: Marco Stiepermann
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 323
Tore: 1:0 Kerim Yüksel Karyagdi (8.), 1:1 Lars Warschewski (22.), 2:1 Wladimir Wagner (56.)
SC Obersprockhövel – RSV Meinerzhagen 1:2
SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Luis Monse, Jan-Niklas Budde, Lennart Seitz (61. Mick Steffens), Lars-Noah Szewczyk (61. Abid Yanik), Moritz Schrepping, Nico Jahnke, Patrick Adam Dytko, Tim Dudda (86. Pascal Fabritz), Christian Buth (61. Mateo Ivancic), Sidney Rast (81. Pascal Zippel) - Trainer: Michael Wurst
RSV Meinerzhagen: Mike Wroblewski, Simon Weber, Umut Özogul, Max Kolberg, Steven Sordi (84. Justin Schneider), Jan Germann, Denis Maikl Emere, Ismail Alushi (77. Harrison David Farrow), Niklas Eckstädt (93. Jason Klundt), Daniel Barch (46. Raphael Schwarzer), Nikolaos Mavroudakis (57. Jannik Selter) - Trainer: Nils Langwald
Schiedsrichter: Arthur Armes - Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Mike Wroblewski (4. Eigentor), 1:1 Daniel Barch (36.), 1:2 Ismail Alushi (55.)
Besondere Vorkommnisse: Abid Yanik (SC Obersprockhövel) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Mike Wroblewski (90.).
SC RW Maaslingen – SV Rödinghausen 8:7 n.E.
RW Maaslingen: Marcel Redeker, Kilian Tschöpe, Magnus Giersdorff, Jan-Christoph Stühmeier, Elms Jeroen Bornemann, Bastian Schreiber (90. Marcel Hofrath), Jan-Malte Schwier (80. Joel Waterbär), Kadir Yildirim (90. Jesper Fuchs), Paul-Joan Heineking (59. Bastian Rode), Berkan Ersoy (60. Burak Mete Cosar), Faton Islamaj - Trainer: Sergej Bartel
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Leon Tia (46. Ansgar Kuhlmann), Tim Corsten, Viktor Miftaraj, Mattis Rohlfing, Paterson Chato, Allan Firmino Dantas (46. Lennox Afolabi), Simon Breuer (75. Noah-Henry Köse), Cottrell Ezekwem (65. Marius Bauer), Eduard Probst (83. Niklas Burlage) - Trainer: Dennis da Silva Félix
Schiedsrichter: Nils Hasse - Zuschauer: 800
Tore: 1:0 Jan-Malte Schwier (6.), 2:0 Kadir Yildirim (20.), 2:1 Eduard Probst (44.), 2:2 Simon Breuer (45.+1)
Elfmeterschießen: 3:2 Magnus Giersdorff, 3:3 Tim Corsten, 4:3 Marcel Hofrath, 4:4 Maximilian Hippe, 5:4 Jesper Fuchs, 5:5 Paterson Chato, 6:5 Faton Islamaj, 6:6 Mattis Rohlfing, 7:6 Kilian Tschöpe, 7:7 Marius Bauer, 8:7 Bastian Rode, Viktor Miftaraj (SV Rödinghausen) scheitert
SuS Bad Westernkotten – FC Gütersloh 0:3
SuS Bad Westernkotten: Jan Konrad, Luca Kaiser (67. Lukas Braun), Merlin Philip Sonntag, Jan Penner, Louis Sprick, Daniel Bertels (71. Michael Köller), David Wallmeier, Davin Hense, Phil Mehn, Lennart Belda (77. Philipp Köster), Marvin Schumacher (62. Henning Klebolte) - Trainer: Christian Nolte - Trainer: Cevahir Evin - Trainer: William Mennie
FC Gütersloh: Roman Schabbing, Leo Weichert, David Winke (85. Jannis Wagner), Niklas Barthel, Aleksandar Kandic, Erik Lanfer, Len Wilkesmann, Jan-Lukas Liehr (63. Henri Bollmann), Luis Frieling (63. Patrik Twardzik), Paolo Maiella (85. Lennard Rolf), Niklas Frese (79. Julius Langfeld) - Trainer: Julian Hesse - Trainer: Andre Kording - Trainer: Matthias Haeder
Schiedsrichter: Lea Bramkamp - Zuschauer: 794
Tore: 0:1 Paolo Maiella (31. Foulelfmeter), 0:2 Luis Frieling (51.), 0:3 Paolo Maiella (59.)