Erndtebrück schlägt Hordel - Holzwickede klettert auf Platz 1

Bereits am Freitagabend hatte der Holzwickeder SC einen wichtigen Heimsieg gegen den FC Iserlohn eingetütet, der am Ende des 12. Spieltags zur Übernahme der Tabellenführung reichte. Denn der bis dato Spitzenreiter DJK TuS Hordel verlor am Sonntagnachmittag einen offenen Schlagabtausch bei Verfolger TuS Erndtebrück nach einer 2:0-Führung mit 3:4 und rutschte auf Platz 3 ab, da auch der DSC Wanne-Eickel (2:0 gegen den RSV Meinerzhagen) nach dem dritten Sieg in Folge wieder ganz vorne mitmischt. Die SpVgg Horsthausen gab sich gegen die SSV Buer keine Blöße (4:0) und gehört ebenfalls zum Spitzenquintett, das innerhalb von drei Punkten rangiert.

HSC-Coach Kurtulus Öztürk äußerte sich auch nach dem sechsten Sieg im sechsten Heimspiel gewohnt nüchtern: "„Iserlohn hat auch erst wenig Gegentore bekommen und dann ist es auch nicht so leicht. Am Ende wird so ein Spiel dann mal nur ein 1:0. Gewisse Sachen muss ich dann auch cleverer lösen. Das muss ich meiner Mannschaft einfach ankrei-

den. Da haben so viele Spieler noch sehr viel Luft nach oben.“

Hordels Coach Mirko Talaga war trotz der Niederlage nicht unzufrieden: "Das war unser bestes Auswärtsspiel in der Saison. Wir waren die bessere Mannschaft, haben uns aber nicht belohnt. Das Ergebnis passt einfach absolut nicht zur Leistung.“