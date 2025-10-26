Erndtebrück schlägt Hordel - Holzwickede klettert auf Platz 1

Bereits am Freitagabend hatte der Holzwickeder SC einen wichtigen Heimsieg gegen den FC Iserlohn eingetütet, der am Ende des 12. Spieltags zur Übernahme der Tabellenführung reichte. Denn der bis dato Spitzenreiter DJK TuS Hordel verlor am Sonntagnachmittag einen offenen Schlagabtausch bei Verfolger TuS Erndtebrück nach einer 2:0-Führung mit 3:4 und rutschte auf Platz 3 ab, da auch der DSC Wanne-Eickel (2:0 gegen den RSV Meinerzhagen) nach dem dritten Sieg in Folge wieder ganz vorne mitmischt. Die SpVgg Horsthausen gab sich gegen die SSV Buer keine Blöße (4:0) und gehört ebenfalls zum Spitzenquintett, das innerhalb von drei Punkten rangiert.
HSC-Coach Kurtulus Öztürk äußerte sich auch nach dem sechsten Sieg im sechsten Heimspiel gewohnt nüchtern: "„Iserlohn hat auch erst wenig Gegentore bekommen und dann ist es auch nicht so leicht. Am Ende wird so ein Spiel dann mal nur ein 1:0. Gewisse Sachen muss ich dann auch cleverer lösen. Das muss ich meiner Mannschaft einfach ankrei-
den. Da haben so viele Spieler noch sehr viel Luft nach oben.“
Hordels Coach Mirko Talaga war trotz der Niederlage nicht unzufrieden: "Das war unser bestes Auswärtsspiel in der Saison. Wir waren die bessere Mannschaft, haben uns aber nicht belohnt. Das Ergebnis passt einfach absolut nicht zur Leistung.“
Im Abstiegskampf setzte Schlusslicht SpVg Hagen 11 nach einer Serie von vier Niederlagen in Folge ein Ausrufezeichen und gewann beim SV Wacker Obercastrop mit 3:2. Das rettende Ufer ist wieder in Schlagdistanz, das nun der FC Brünninghausen belegt. Die Dortmunder überholten Buer und Obercastrop durch den 3:2-Erfolg gegen den SC Obersprockhövel, der mit in den Abstiegskampf hingezogen wurde.
Im vermeintlichen Mittelfeldduell trennten sich Concordia Wiemelhausen und Westfalia Herne mit 1:1, müssen den Blick aber trotzdem weiter nach unten richten. Der SV Vestia Disteln schaffte nach zwei Niederlagen die Wende und konnte durch den 3:0-Erfolg beim BSV Schüren den Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf sieben Punkte ausbauen.
Die Partien des 12. Spieltags im Überblick:
Holzwickeder SC – FC Iserlohn 1:0
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Dean Müsse, Jan Nielinger, Michael Vrljic, Efe Bozaci (46. Maurice Majewski), Nils Bartke, Kerem Keskin (90. Maximilian Wolff), Luis Weiß (46. Seydi Keskin), Nazarii Kovalenko, Samy Smajlovic (62. Lokman Erdogan), Leo Mayka (92. Michael Kuhfeld) - Trainer: Kurtulus Öztürk
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Samuel-Alain Abane, Jeremy Aboagye, Sven Höltke (79. Phil Rettig), Anil Pirincoglu (70. Maurice Castel Branco), Abdelaziz Slimi, Pablo Perez Carriazo, Edin Grosonja (70. Volkan Okumak), David Brachmann (79. Leonit Tahiri) - Trainer: Simon Naujoks
Schiedsrichter: Marlon Neumann - Zuschauer: 170
Tore: 1:0 Leo Mayka (54.)
DSC Wanne-Eickel – RSV Meinerzhagen 2:0
DSC Wanne-Eickel: Paul Apel, Lukas Kubiak, Florian Trachternach (90. Nils Buchwalder), Luca Heiner Pasche (85. Yunus Emre Ayaz), Felix Marciniak (74. Leonardo Jurisic), Lucas Kretschmer, Justin Lubkoll, Fatih Gönül, Ozan Simsek, Xhino Kadiu (89. Marius Speker), Tim Hilligloh (92. Philipp Dragicevic) - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
RSV Meinerzhagen: Arda Polat, Justin Schneider (59. Jason Klundt), Simon Weber, Umut Özogul, Adrian Islami (46. Ismail Alushi), Max Kolberg, Steven Sordi, Jan Germann, Kevin Oleschuk, Kenan Uzun (79. Muhammed Akar), Daniel Barch (67. Raphael Schwarzer) - Trainer: Nils Langwald
Schiedsrichter: Dominic Nosing - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Justin Lubkoll (23.), 2:0 Xhino Kadiu (79.)
TuS Erndtebrück – DJK TuS Hordel 4:3
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Julian Wienold, Shion Ueno, Mirkan Kasikci, Tobias Filipzik, Kevin Krumm (76. Haitham El Euch), William Wolzenburg (79. Maurice Dobbener), Marius Burkert, Till Walter (90. Endrit Curri), Clemens Tartan (88. Moritz Klein), Lars Schardt - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
DJK TuS Hordel: Kota Ichijo, Marcel Erdelt, David Schürmann (73. Luis Bennet Berghaus), Paul Jona Kalkoff, Oguzhan Can (83. Jarno Aboko Bültmann), David Christian Gatawis, Fynn Albers, Jonas Kordt (90. Adem Semih Ünal), Ledion Shefketi (89. Cedric Elias Linder), Hayate Nishimura, Philip Agbado - Trainer: Mirko Talaga
Schiedsrichter: Erkan Inceoglu (München) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Philip Agbado (22.), 0:2 Paul Jona Kalkoff (29.), 1:2 Kevin Krumm (36.), 2:2 Tobias Filipzik (43.), 3:2 Lars Schardt (47. Foulelfmeter), 4:2 Shion Ueno (81.), 4:3 Philip Agbado (90.+4)
SpVgg Horsthausen – SSV Buer 4:0
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Marvin Rupieper, Deniz Ergüzel (87. Michael Lier), Plamen Peychev (67. Stefan Oerterer), Diyar Dilek, Toni Anto Petrovic, Halil Celik, Lennard Kurt Isensee (87. Marvin Rathmann), Mahmud Siala (76. Ali Al Hussein), Güngör Kaya, Marvin Schuster (76. Niklas Schröder) - Trainer: Marc Lutz Gerresheim
SSV Buer: Matthias Kuscha, Alper Özgen, Melih Aydin, Muhammed-Ali Karkar (46. Ali Seklawi), Florian Weber (54. Emre Gökkaya), Louis Jozek (54. Max Fleer), Maurice-Joel Weißbohn (68. Bartosz Piotr Odolinski), Toygar Mutluer, Tarkan Yerek, Kadir Mutluer (76. Mario Scharf), Marius Heck - Trainer: Oktay Güney
Schiedsrichter: Dustin Höse - Zuschauer: 81
Tore: 1:0 Mahmud Siala (19.), 2:0 Güngör Kaya (28.), 3:0 Güngör Kaya (56.), 4:0 Stefan Oerterer (74.)
BSV Schüren – Vestia Disteln 0:3
BSV Schüren: Muhammed Acil, Andreas Lüder (60. Max Maßmann), Dino Dzaferoski, Philipp Rosenkranz, Florian Marth (60. Jannik Marth), Lukas Homann, Wilhelm Sassenberg, Marcel Münzel, Mert Ergüven, Arif Et (60. Ensar Selmanaj), Philippos Selkos - Trainer: Sascha Rammel
Vestia Disteln: Jonas Weeke, Kevin Gola (89. Jan Philipp Schramm), Luis Barlage, Max Michalak (62. Rijad Ibric), Aaron Kloth, Mohamedi Mohamedi Assattouti, Sven Hahnenkamp, Justin Gruber, Tom Röttger, Dennis Ben Kurtoglu, Louis Pogrzeba - Spielertrainer: Daniel Koseler
Schiedsrichter: Ali Senol - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Louis Pogrzeba (21.), 0:2 Justin Gruber (39.), 0:3 Louis Pogrzeba (85.)
Concordia Wiemelhausen – Westfalia Herne 1:1
Concordia Wiemelhausen: Thorben Schmidt, Burak Yerli, Yannik Kellner, Ben Brekau, Niklas Scherff (60. Eduardo Hiller), Dennis Gumpert, Michel Post, Felix Eickholt (80. Nikolas Wiebel), Marc Andre Gotzeina, Alessandro Marino (65. Karam Shalal Kaso Kaso), Patrick Sacher (80. Christopher Schmidt) - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Jeron Al-Hazaimeh (89. Mahir Kaya), Moritz Brüggemann, Henrik Dier, Felix Gunnar Sauer (78. Veli Cetin), Christian Silaj, Inami Tsuzuki (93. Metehan Türkoglu), Damasy Daniel, Phil Knop (92. Christo Galagoussis), Florian Tonye (73. Matej Rajic), Simeon Aleksandrov
Schiedsrichter: Lars Sielemann - Zuschauer: 138
Tore: 0:1 Florian Tonye (19.), 1:1 Marc Andre Gotzeina (83. Foulelfmeter)
FC Brünninghausen – SC Obersprockhövel 3:2
FC Brünninghausen: Kerim Senderovic, Edin Dervisevic, Marc Radusch, Jonathan Schäfer, Hakan Safa Tüysüz, Benedict Mbuku, Mounir Azzam, Tomislav Ivancic, Jongmin Park (87. Ousman Diallo), Hamza M Rabti, Amin Azzofri (75. Halil Tok) - Trainer: Carsten Droll
SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Luis Monse, Florian Mrosek (85. Mateo Ivancic), Lars-Noah Szewczyk (72. Lennart Seitz), Moritz Schrepping, Nico Jahnke, Pascal Fabritz, Tim Dudda, Mick Steffens, Pascal Zippel, Sidney Rast (46. Patrick Adam Dytko) - Trainer: Michael Wurst
Schiedsrichter: Benno Verhaag (Rheda-Wiedenbrück) - Zuschauer: 83
Tore: 1:0 Marc Radusch (17.), 2:0 Mounir Azzam (46.), 2:1 Patrick Adam Dytko (72.), 3:1 Halil Tok (77.), 3:2 Patrick Adam Dytko (83.)
Wacker Obercastrop – SpVg Hagen 11 2:3
Wacker Obercastrop: Cedric Conner Golbig, Niklas Malchrowitz, Mick Nabrotzki, Lukas Steinrötter, Kamil Nugajev, Kevin Meckel, Luca Erdelkamp, Emirhan Akinci, Elvis Shala (62. Lance Karl Demski), Ouadie Barini (62. Leonard Onofaro), Bekem Saglam (74. Efecan Akin) - Trainer: Antonio Molina
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Fabio Hengesbach, Tim Capeller (69. Ermin Jukic), Kevin Leifels, Anas Lemrini, Tim Bodenröder (91. Nicolas Külpmann), Simon Warkotsch, Jan Niklas Jacoby (75. Joshua-Troy Klöckner), Mert Muzak, Rodi Mohammad (95. Niklas Fischer), Daris Smajic (65. Gianluca Banno) - Trainer: Christoph Pajdzik
Schiedsrichter: Philippe Najda - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Tim Capeller (13.), 1:1 Lukas Steinrötter (21.), 2:1 Bekem Saglam (26.), 2:2 Tim Capeller (38.), 2:3 Joshua-Troy Klöckner (89.)
Gelb-Rot: Niklas Malchrowitz (92./Wacker Obercastrop/)