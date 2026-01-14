Ermstal-Alb Cup: Wenn Tradition, Titelträume, Hallenluft verschmelzen

– Foto: Nedi Vinković

Wenn sich am Samstag die Türen der Werdenberghalle öffnen, beginnt in Trochtelfingen mehr als nur ein Hallenturnier. Der Volksbank Ermstal-Alb Cup steht für Tradition, sportlichen Ehrgeiz und das besondere Kribbeln des Hallenfußballs. Beim 37. Turnier dieser Serie trifft ein hochklassig besetztes Teilnehmerfeld aufeinander – von der Landesliga bis zur Kreisliga B, von ambitionierten Jugendteams bis zu gestandenen Favoriten.

Das 37. traditionelle Hallenturnier des TSV Trochtelfingen ist fest im regionalen Fußballkalender verankert. Kaum ein Wettbewerb wird in der Region so häufig und konstant ausgetragen wie der Volksbank Ermstal-Alb Cup. Am Samstag, 17. Januar 2026, wird die Werdenberghalle zur Bühne für schnellen Hallenfußball, für technische Finesse und für jene Intensität, die diesen Wettbewerb seit Jahrzehnten auszeichnet. Breite und Klasse im Teilnehmerfeld

Insgesamt 20 Mannschaften haben gemeldet. Sie kommen aus der Landesliga, der Bezirksliga Alb sowie aus den Kreisligen Alb und Oberschwaben. Diese große Bandbreite sorgt für sportliche Spannung und reizvolle Vergleiche zwischen unterschiedlichsten Spielstilen. Besonders im Fokus stehen die beiden Landesligisten VfL Pfullingen und SV Croatia Reutlingen, die zum Favoritenkreis auf den Turniersieg zählen.

Der Titelverteidiger im Blickpunkt

Mit besonderer Aufmerksamkeit begleitet wird der Auftritt des VfL Pfullingen II. Der Titelverteidiger geht als aktueller Tabellenführer der Bezirksliga Alb ins Rennen und will zeigen, dass der Erfolg des Vorjahres kein Zufall war. Gleichzeitig wissen die Pfullinger, dass in der Halle kleine Unachtsamkeiten oft über Sieg oder Ausscheiden entscheiden. Erfahrene Herausforderer mit Ambitionen

Zu den ernsthaften Anwärtern auf eine vordere Platzierung zählt auch die SG Reutlingen. Der Bezirksligist hat in den vergangenen Jahren regelmäßig bewiesen, dass er in der Halle zu den konstanten Größen gehört. Aus der Kreisliga A2 Reutlingen drängt zudem eine komplette Spitzengruppe nach vorne: TuS Metzingen, SV Degerschlacht und TSV Sondelfingen wollen den höherklassigen Teams Paroli bieten und sich in den Vordergrund spielen.