Ermstal-Alb Cup: Wenn Tradition, Titelträume, Hallenluft verschmelzen

Wenn sich am Samstag die Türen der Werdenberghalle öffnen, beginnt in Trochtelfingen mehr als nur ein Hallenturnier. Der Volksbank Ermstal-Alb Cup steht für Tradition, sportlichen Ehrgeiz und das besondere Kribbeln des Hallenfußballs. Beim 37. Turnier dieser Serie trifft ein hochklassig besetztes Teilnehmerfeld aufeinander – von der Landesliga bis zur Kreisliga B, von ambitionierten Jugendteams bis zu gestandenen Favoriten.
Ein Turnier mit Geschichte
Das 37. traditionelle Hallenturnier des TSV Trochtelfingen ist fest im regionalen Fußballkalender verankert. Kaum ein Wettbewerb wird in der Region so häufig und konstant ausgetragen wie der Volksbank Ermstal-Alb Cup. Am Samstag, 17. Januar 2026, wird die Werdenberghalle zur Bühne für schnellen Hallenfußball, für technische Finesse und für jene Intensität, die diesen Wettbewerb seit Jahrzehnten auszeichnet.
Breite und Klasse im Teilnehmerfeld
Insgesamt 20 Mannschaften haben gemeldet. Sie kommen aus der Landesliga, der Bezirksliga Alb sowie aus den Kreisligen Alb und Oberschwaben. Diese große Bandbreite sorgt für sportliche Spannung und reizvolle Vergleiche zwischen unterschiedlichsten Spielstilen. Besonders im Fokus stehen die beiden Landesligisten VfL Pfullingen und SV Croatia Reutlingen, die zum Favoritenkreis auf den Turniersieg zählen.
Der Titelverteidiger im Blickpunkt
Mit besonderer Aufmerksamkeit begleitet wird der Auftritt des VfL Pfullingen II. Der Titelverteidiger geht als aktueller Tabellenführer der Bezirksliga Alb ins Rennen und will zeigen, dass der Erfolg des Vorjahres kein Zufall war. Gleichzeitig wissen die Pfullinger, dass in der Halle kleine Unachtsamkeiten oft über Sieg oder Ausscheiden entscheiden.
Erfahrene Herausforderer mit Ambitionen
Zu den ernsthaften Anwärtern auf eine vordere Platzierung zählt auch die SG Reutlingen. Der Bezirksligist hat in den vergangenen Jahren regelmäßig bewiesen, dass er in der Halle zu den konstanten Größen gehört. Aus der Kreisliga A2 Reutlingen drängt zudem eine komplette Spitzengruppe nach vorne: TuS Metzingen, SV Degerschlacht und TSV Sondelfingen wollen den höherklassigen Teams Paroli bieten und sich in den Vordergrund spielen.
Premieren und Rückkehrer beleben das Feld
Für zusätzliche Spannung sorgen mehrere besondere Geschichten. Der SV Degerschlacht feiert ebenso seine Premiere in der Werdenberghalle wie der TSV Holzelfingen, der als aktueller Tabellenführer der Kreisliga A1 Münsingen anreist. Aus dem Bezirk Oberschwaben sind die SGM TSV Gammertingen/SG KFH Kettenacker vertreten, während die SGM SV Bronnen/TSV Neufra nach längerer Auszeit wieder Teil des Turniers ist.
Der Gastgeber mit doppelter Präsenz
Der Veranstalter selbst ist gleich doppelt vertreten. Die SGM TSV Steinhilben/TSV Trochtelfingen schickt ihre erste Mannschaft ins Rennen. Hinzu kommt die U19 der SGM TSV Mägerkingen/Steinhilben/Trochtelfingen, die den Turnierauftakt bestreitet. Damit verbindet der Gastgeber Erfahrung und Nachwuchs und unterstreicht die Bedeutung des Turniers für den gesamten Verein.
Vier Gruppen, klare Struktur
Die Vorrunde wird in vier Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften gespielt. In der Gruppe A treffen unter anderem die U19 der SGM Mägerkingen/Steinhilben/Trochtelfingen, der VfL Pfullingen III und die Young Boys Reutlingen U19 aufeinander. Die Gruppe B wird vom Titelverteidiger VfL Pfullingen II angeführt. In Gruppe C stehen mit dem VfL Pfullingen und der SG Reutlingen zwei ambitionierte Teams im Mittelpunkt, während in Gruppe D der Landesligist SV Croatia Reutlingen herausragt.
Ein langer Turniertag mit klaren Höhepunkten
Der Startschuss fällt um 10 Uhr mit der Begegnung der U19 der SGM Mägerkingen/Steinhilben/Trochtelfingen gegen die SGM SV Bronnen/TSV Neufra. Danach folgt Spiel auf Spiel in dichtem Rhythmus. Die Vorrunde zieht sich bis in den späten Nachmittag, ehe ab 18.30 Uhr die Endrunde mit den Viertelfinalspielen beginnt.
Das Finale als krönender Abschluss
Über die Halbfinals und das Spiel um Platz drei führt der Weg schließlich zum Höhepunkt des Abends. Das Endspiel um den Volksbank Ermstal-Alb Cup 2026 ist auf 19.41 Uhr angesetzt. Dann entscheidet sich, ob der Titel in Pfullingen bleibt oder ein neuer Sieger den traditionsreichen Pokal in den Händen hält. Sicher ist schon vor dem ersten Anpfiff: Auch die 37. Auflage dieses Turniers wird die Werdenberghalle wieder in einen emotionalen Treffpunkt des regionalen Hallenfußballs verwandeln.