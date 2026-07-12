Ermin Kojic wechselt nach Weilimdorf

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Ermin Kojic wechselt zum deutschen Futsal-Meister. Der 28-jährige Erlanger spielte in der Regionalliga Süd für Futsal Nürnberg, bevor ihn HOT 05 Futsal in der Saison 2024/25 an den Sachsenring holte. Im Januar 2025 folgte der Ruf in die deutsche Futsal-Nationalmannschaft, für die Kojic seither regelmäßig im Einsatz ist. Auf Vereinsebene wird Kojic im August zum ersten Mal internationales Parkett betreten können, bei der UEFA Futsal Champions League.

„Ich habe mich sehr über das Interesse der Weilimdorfer gefreut und hatte gute Gespräche mit den Verantwortlichen. Mit der sportlichen Philosophie in Weilimdorf kann ich mich identifizieren, und von den Strukturen sowie der Mannschaft kann ich nur profitieren – sodass auch ich künftig meinen Beitrag für Team und Verein leisten kann. Ich freue mich auf die Zeit und sehne mich dem Trainingsauftakt schon ungeduldig entgegen“, so Kojic.