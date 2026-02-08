Ermal Hyseni kehrt zurück: FCFW Zetel vermeldet erste Neuverpflichtung

fczetel_1.herren - Instagram

Während sich der FCFW Zetel sportlich auf die Rückrunde vorbereitet, laufen die Planungen für die Zukunft bereits auf Hochtouren. Mit Blick auf die Saison 2026/2027 kann der Verein nun die erste personelle Weichenstellung verkünden: Ermal Hyseni kehrt vom TuS Obenstrohe zurück in die Friesische Wehde und wird künftig wieder das Trikot des FCFW tragen.

Der 25-jährige Angreifer mit Wohnsitz in Neuenburg ist in Zetel kein Unbekannter. Bereits in der Saison 2019/20 sammelte Hyseni erste Erfahrungen im Herrenbereich beim FCFW Zetel. Damals machte er als A-Jugendlicher auf sich aufmerksam und trug mit wichtigen Treffern zum Erfolg des damaligen Kreisliga-Aufsteigers bei.

Nach seiner ersten Station in Zetel führte ihn sein Weg überwiegend zum TuS Obenstrohe, für den er in den vergangenen Jahren auf Torejagd ging. Unterbrochen wurde diese Zeit lediglich durch ein kurzes Intermezzo in der Landesliga bei Grün-Weiß Firrel. In Obenstrohe zählte Hyseni konstant zu den Leistungsträgern und besten Torschützen seines Teams. Auch in anspruchsvollen Spielzeiten, in denen der TuS häufig im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga gefordert war, bewies der Stürmer seine Abschlussstärke und erreichte nahezu in jeder Saison eine zweistellige Trefferzahl.