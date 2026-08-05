Erlösung per Traumtor: Hallescher FC holt ersten Saisonsieg

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Am dritten Spieltag der Regionalliga Nordost hat der Hallesche FC seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Im Derby bei der BSG Chemie Leipzig feierte die Mannschaft von Robert Schröder am Mittwochabend einen Last-Minute-Erfolg (live übertragen in der Mediathek von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme) .

Es lief die dritte Minute der Nachspielzeit, als Niclas Stierlin die Hallenser vor 4999 Zuschauern im Alfred-Kunze-Sportpark erlöste. Nach einer zunächst abgewehrten Eingabe von Felix Langhammer zirkelte der 26-Jährige den Ball von der Strafraumgrenze genau in den langen Winkel. Wenige Augenblicke nach dem Traumtor verschwand der Mittelfeldspieler im Jubeltaumel.

Nach zuvor zwei Unentschieden - 2:2 beim Greifswalder FC und 1:1 gegen den FC Rot-Weiß Erfurt - hat der Hallesche FC so seinen ersten Saisondreier eingefahren und verbesserte sich auf den sechsten Tabellenplatz. Die BSG Chemie Leipzig bleibt dagegen als eines vor nur drei Teams punktlos und somit im Keller der Regionalliga Nordost.