Erlösung nach 4 sieglosen Spielen für FRISCH AUF

Am Wochenende war es endlich wieder mal soweit. Nachdem man in den letzten 4 Spielen lediglich 2 Punkte holen konnte, war es am vergangenen Wochenende an der Zeit, die 3 Punkte in Doberschütz zu behalten. Dennoch begann das Spiel denkbar schlecht für uns, denn bereits in der 2. Minute musste Maurizio-Marco Löwe verletzt das Spielfeld Richtung Krankenhaus verlassen. Eine genaue Diagnose steht noch aus. An der Stelle wünschen wir unserer Nummer 28 eine schnelle Genesung!

Für das Spiel ist vorallem unsere erste Halbzeit an diesem Tag hervorzuheben. Eine hohe Anzahl an Ballbesitz sowie Großchancen ließ Jesewitz die ersten 45 Minuten kaum durchatmen. So konnte Jannis Heditzsch in der 12 Minute das 1:0 nach starkem Durchsetzen kurz vor dem Strafraum erzielen. Wie auch schon in den Spielen davor ließ unsere Chancenverwertung leider erneut zu wünschen übrig, sodass der Doppeltorschütze Jannis sein zweites Tor erst in 52. Minute bejubeln konnte. Jesewitz begann sich nun mehr Ballbesitz zu erkämpfen. Wir standen nach wie vor sicher und so konnte Tom-Niklas Schöne nach schnellem Konter das 3:0 erzielen. Durch unkonzentriertes Defensivverhalten des gesamten Teams konnte Jesewitz in den letzten Minuten noch zwei Tore erzielen, was kurzfristig nochmal Spannung in die Partie brachte, am Spielausgang jedoch nichts mehr änderte. Für die nächste Partie empfangen wir die SpG Mörtitz/Laußig um 15 Uhr am 04.05. im Waldsportpark Doberschütz. Wir freuen uns auf eure Unterstützung.