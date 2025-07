Erlösung in der siebten Minute der Nachspielzeit

Lukas Riglewski rettet dem SV Heimstetten in letzter Sekunde ein 3:3-Remis beim Saisonauftakt im Bayernligaduell gegen den TSV Nördlingen.

Heimstetten – Acht Minuten sind in diesem Saisonauftaktspiel des SV Heimstetten absolviert, als plötzlich die ersten Klänge der Tormusik aus den Lautsprechern im Sportpark dröhnen – und das gleich zweimal. Nun ist jene Melodie eigentlich ein Ohrenschmaus für SVH-Fans, diesmal aber hat die Sache einen Haken. Denn ihr Team hat im Bayernligaduell gegen Nördlingen nicht etwa einen Treffer erzielt. Vielmehr hat sich der Stadionsprecher offenbar verdrückt.

Womöglich hat ihn aber auch eine Vorahnung beschlichen, dass er die Tormusik heute noch öfter abspielen darf – obschon es zwischenzeitlich nicht danach aussieht. Denn die im Sommer kräftig durcheinandergewirbelte SVH-Elf gerät in ihrem ersten Ligaspiel mit 0:3 in Rückstand. Doch weil Co-Spielertrainer Lukas Riglewski in der Schlussphase noch einen Doppelpack schnürt, rettet sich Heimstetten am Ende zu einem 3:3-Remis.

„Wenn man sich den Spielverlauf anschaut, dann können wir in Summe mit dem Punkt zufrieden sein“, resümiert Sarah Romert nach ihrem Debüt als Cheftrainerin des SVH. „Die erste Halbzeit ging klar an Nördlingen. In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel dann in die Hand genommen.“

Wenn man sich den Spielverlauf anschaut, dann können wir in Summe mit dem Punkt zufrieden sein.

Sarah Romert, Cheftrainerin des SV Heimstetten

Dabei beginnen die Gastgeber vor 300 Zuschauern – darunter die übliche lautstarke Abordnung des Fanclubs Hoaschdenga Buam – durchaus schwungvoll. Gemäß der Marschroute ihrer Trainerin haben sie mehr Ballbesitz, können daraus aber keinen Profit schlagen. Ganz anders die Nördlinger, die vorige Saison genauso viele Punkte gesammelt haben wie der Tabellenzehnte Heimstetten. So legt der TSV sein Augenmerk auf eine stabile Abwehr, aus der er blitzschnelle Gegenangriffe startet.

Einen ersten solchen Konter in der zwölften Minute krönt Simon Gruber mit dem 0:1. Mindestens ebenso sehenswert ist nach gut einer halben Stunde die nächste Blitzattacke, die exakt gleich endet – mit einem Gruber-Tor zum 0:2. Und der SVH? Er bringt, allem Ballbesitz zum Trotz, offensiv kaum etwas zustande. Erst kurz vor der Pause kann Severin Müller in seinem 150. Pflichtspiel für Heimstetten eine Hereingabe von René Rüther ins Netz lenken. Da Nördlingen eine Minute zuvor jedoch auch den dritten lehrbuchmäßigen Konter erfolgreich abgeschlossen hat, geht es mit einem 1:3 in die Pause.

Kurz nach Wiederanpfiff folgt dann eine Premiere. Denn ihren vierten überfallartigen Gegenstoß können die Gäste erstmals nicht mit einem Tor abschließen; stattdessen trifft Patrick Högg, der Schütze des 1:3, nur die Latte. Danach stellen die Nördlinger jedoch jegliche Offensivbemühungen ein – und das bestrafen die nun mutiger werdenden Platzherren. Zunächst verwandelt Lukas Riglewski einen an Ikenna Ezeala verursachten Foulelfmeter gewohnt sicher. Und in der siebten Minute der Nachspielzeit trifft der Co-Spielertrainer nach feiner Müller-Vorarbeit zum umjubelten 3:3-Ausgleich.

SV Heimstetten – TSV Nördlingen 3:3 (1:3) SVH: Scherger, Cavadias (77. Ildas), Bauer, Kehl, Rüther, Steimel, Vochatzer (65. Polat), Müller, Nauen (46. Ezeala), Arslan (83. Titze), Riglewski. Tore: 0:1 Gruber (10.), 0:2 Gruber (34.), 0:3 Högg (42.), 1:3 Müller (43.), 2:3 Riglewski (89.; Foulelfmeter), 3:3 Riglewski (90.+7). Schiedsrichter: Christopher Schwarzmann (TSV Scheßlitz). Zuschauer: 300.