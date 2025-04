Erlösung in der Nachspielzeit: Fußballgott schickt Blitz der Güte nach Ohlstadt

Bauer schlug den Ball zwar wie von ihm angedacht weg vom Gefahrenherd, streifte das Spielgerät aber nur unzureichend. Zwischen Mittelkreis und Strafraum fand sich in Maxi Schwinghammer ein ebenso unverhoffter wie dankbarer Abnehmer. Ohne zu zögern, kickte Ohlstadts Angreifer die Kugel zurück Richtung Gästetor, wo der Ball den Innenpfosten touchierte und in die Maschen fiel.

Ayings Trainer Thomas Dötsch war außer sich vor Wut und stürmte wie von der Tarantel gestochen auf das Spielfeld. Sein Vorwurf: Einer seiner Spieler lang benommen in der Mitte des Spielfelds. Dötschs Einwände waren vergebens. Zu gering war die Zeitspanne zwischen Kollision und Siegtor. Nichts von den Ereignissen war in irgendeiner Form unlauter. Zumal dem SVO nur zwei Minuten vor dem finalen Höhepunkt ein glasklarer Elfer verweigert wurde. Der Kontakt am Bein von Steffl war für jedermann auf der Anlage zu hören. Und so endeten drei sieglose Spiele auf brisante Weise. Ohlstadt schlägt Aying mit 2:1, orientiert sich dadurch in der Tabelle wieder nach vorne.

Offener Schlagabtausch in der zweiten Hälfte

Im ersten Abschnitt sah es nicht wirklich nach einer Ergebniswende aus. Bei einem Eckball lief SG-Kicker Simon Kolb perfekt ein und nickte den Ball zur Führung der Gäste in die Maschen. Der SVO konterte mit zwei guten Möglichkeiten von Jonas Thümmler, vermochte die Partie aber nicht vollends an sich zu reißen. Bis Bernhard Kurz gegen Ende des ersten Abschnitts ein feines Zuspiel von Jonas Marggraf in die lange Torecke schlenzte. Es war der 13. Saisontreffer des 36-jährigen Dauerbrenners und ein Hinweis an die Nebenspieler, keine weitere Partie ohne Dreier zu beenden.

Nach Seitenwechsel war es ein offener Schlagabtausch. Mit einer Großchance von Schwinghammer, der den Ball nicht richtig traf. Aber auch einer Top-Möglichkeit der Gäste, die zu hoch zielten. Und so siegte am Ende jene Mannschaft, die den Sieg für das eigene Seelenwohl so dringend benötigte und diesen mit etwas Dusel einfuhr.