Erlösung für Homberg, Kleve & Sonsbeck jubeln, Baumberg geht unter

Am 27. Spieltag der Oberliga Niederrhein hat Ratingen 04/19 gegen den SV Biemenhorst vorgelegt, die weiteren Partien steigen am Sonntag. Was vor den Partien wichtig ist:
>>> Jonas Holzum ist der Rückhalt des KFC Uerdingen
>>> So schlägt Ratingen 04/19 den SV Biemenhorst
>>> Neuer Stürmer kommt in die Oberliga
>>> So will Baumberg aus der Krise kommen
>>> VfB 03 Hilden muss auf Büderich achten
Der SV Blau-Weiß Dingden muss sich dem SV Sonsbeck mit 0:1 geschlagen geben und verpasst es, sich weiter vom unteren Tabellenbereich abzusetzen. Früh gerieten die Gastgeber durch die Rote Karte gegen Mohamed Salman (25.) in Unterzahl, später folgte Gelb-Rot für Michael Leyking (80.). Sonsbeck ließ zudem eine große Chance liegen, als Marco De Stefano einen Foulelfmeter nicht verwerten konnte (66.). In der Schlussphase fiel dennoch die Entscheidung: Philipp Elspaß traf in der 84. Minute zum Auswärtssieg, der Sonsbeck im Abstiegskampf wichtige Punkte bringt.
Die SpVg Schonnebeck feiert ein beeindruckendes 8:2 gegen die Sportfreunde Baumberg und unterstreicht ihre Offensivstärke. Dabei gerieten die Gastgeber zunächst in Rückstand, ehe Niko Bosnjak mit einem Doppelschlag binnen kürzester Zeit die Partie drehte. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich entwickelte sich ein einseitiges Spiel: Bosnjak schnürte seinen Dreierpack, während Alpha Kevin Kourouma, Marcio Elia Lopes da Silva Do Vale, Lennon Jung (2) und Maxim Schröder weiter erhöhten. Schonnebeck festigt damit Rang fünf, Baumberg fällt dagegen auf einen Abstiegsplatz und hat sich als solcher im zweiten Durchgang auch präsentiert.
Der 1. FC Kleve setzt im Abstiegskampf ein wichtiges Zeichen und schlägt den VfL Jüchen-Garzweiler mit 1:0. In einer umkämpften Partie erzielte Dominik Burghard in der 29. Minute den entscheidenden Treffer. Kleve verteidigte den Vorsprung im Anschluss und holt drei wichtige Punkte, um den Anschluss an die Konkurrenz im Tabellenkeller zu halten. Jüchen rennt weiter der Konstanz hinterher.
Der VfB Homberg fährt bei der Holzheimer SG den ersten Sieg im zehnten Rückrundenspiel ein. Der 3:0-Erfolg verschafft Luft im Abstiegskampf. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Emir Demiri die Gäste per Foulelfmeter kurz vor der Pause in Führung (45.). Im zweiten Durchgang legten Berkan Bartu und Johann Noubissi Noukumo nach und sorgten für klare Verhältnisse. Auch wenn am Ende der direkte Vergleich zählt, verlässt Homberg zumindest in der Momentaufnahme den Keller.
Der VfB 03 Hilden bleibt im Titelrennen der Oberliga Niederrhein auf Kurs und gewinnt knapp mit 2:1 gegen den FC Büderich. Etienne Feese brachte die Gastgeber zunächst in Führung (28.), doch Büderich hielt dagegen und kam im Verlauf der Partie zum Ausgleich. Nils Arne Gatzke erzielte in der 90. Minute den entscheidenden Treffer und hält die Hilden-Serie am Leben. Damit bleibt der VfB punktgleich mit Ratingen 04/19 an der Tabellenspitze und hält den Druck im Titelrennen hoch, während Büderich weiter im unteren Tabellenmittelfeld feststeckt.
Ratingen 04/19 – SV Biemenhorst 3:0
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Phil Spillmann, Bo Lasse Henrichs, Slone Matondo, Almedin Gusic, Emre Demircan, Clinton Asare (89. Gianluca Silberbach), Rinor Rexha, Guiliano Zimmerling (85. Armin Deljkovic), Umut Yildiz (74. Ali Hassan Hammoud), Sven Kreyer (81. Cem Sabanci) - Trainer: Damian Apfeld
SV Biemenhorst: Lennart Brandes, Julian Overbeck (72. Luca Puhe), Ferdinand Schulte, Angelos Avramis (83. Luca Ridder), Luca Schanzmann (73. Jan Wellers), Giuseppe Mirason Geukes, Sohail Nadi, Niklas Laigre (72. Justin Heckers), Jayden Houtriet, Joshua Müller, Max Peerenboom (66. Jannis Schmitz) - Trainer: Marc Gebler
Schiedsrichter: Adrian Fuhrmann - Zuschauer: 277
Tore: 1:0 Sven Kreyer (4.), 2:0 Guiliano Zimmerling (78.), 3:0 Emre Demircan (83.)
28. Spieltag
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - TSV Meerbusch
Sa., 18.04.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - VfB 03 Hilden
So., 19.04.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - SC St. Tönis 1911/20
So., 19.04.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Monheim
So., 19.04.26 15:00 Uhr VfB Homberg - DJK Adler Union Frintrop
So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Kleve
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SpVg Schonnebeck
So., 19.04.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SV Blau-Weiß Dingden
So., 19.04.26 15:30 Uhr FC Büderich - Ratingen 04/19
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