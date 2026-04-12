Erlösung für Homberg, Kleve & Sonsbeck jubeln, Baumberg geht unter

Big Points für den VfB Homberg. – Foto: Ulrich Laakmann

Am 27. Spieltag der Oberliga Niederrhein hat Ratingen 04/19 gegen den SV Biemenhorst vorgelegt, die weiteren Partien steigen am Sonntag. Was vor den Partien wichtig ist:

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Sonsbeck nutzt Überzahl

Der SV Blau-Weiß Dingden muss sich dem SV Sonsbeck mit 0:1 geschlagen geben und verpasst es, sich weiter vom unteren Tabellenbereich abzusetzen. Früh gerieten die Gastgeber durch die Rote Karte gegen Mohamed Salman (25.) in Unterzahl, später folgte Gelb-Rot für Michael Leyking (80.). Sonsbeck ließ zudem eine große Chance liegen, als Marco De Stefano einen Foulelfmeter nicht verwerten konnte (66.). In der Schlussphase fiel dennoch die Entscheidung: Philipp Elspaß traf in der 84. Minute zum Auswärtssieg, der Sonsbeck im Abstiegskampf wichtige Punkte bringt.

________________ Baumberg wie ein Absteiger

Die SpVg Schonnebeck feiert ein beeindruckendes 8:2 gegen die Sportfreunde Baumberg und unterstreicht ihre Offensivstärke. Dabei gerieten die Gastgeber zunächst in Rückstand, ehe Niko Bosnjak mit einem Doppelschlag binnen kürzester Zeit die Partie drehte. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich entwickelte sich ein einseitiges Spiel: Bosnjak schnürte seinen Dreierpack, während Alpha Kevin Kourouma, Marcio Elia Lopes da Silva Do Vale, Lennon Jung (2) und Maxim Schröder weiter erhöhten. Schonnebeck festigt damit Rang fünf, Baumberg fällt dagegen auf einen Abstiegsplatz und hat sich als solcher im zweiten Durchgang auch präsentiert. ________________ Kleve holt wichtigen Sieg

Der 1. FC Kleve setzt im Abstiegskampf ein wichtiges Zeichen und schlägt den VfL Jüchen-Garzweiler mit 1:0. In einer umkämpften Partie erzielte Dominik Burghard in der 29. Minute den entscheidenden Treffer. Kleve verteidigte den Vorsprung im Anschluss und holt drei wichtige Punkte, um den Anschluss an die Konkurrenz im Tabellenkeller zu halten. Jüchen rennt weiter der Konstanz hinterher. ________________ Homberg holt ersten Rückrundensieg

Der VfB Homberg fährt bei der Holzheimer SG den ersten Sieg im zehnten Rückrundenspiel ein. Der 3:0-Erfolg verschafft Luft im Abstiegskampf. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Emir Demiri die Gäste per Foulelfmeter kurz vor der Pause in Führung (45.). Im zweiten Durchgang legten Berkan Bartu und Johann Noubissi Noukumo nach und sorgten für klare Verhältnisse. Auch wenn am Ende der direkte Vergleich zählt, verlässt Homberg zumindest in der Momentaufnahme den Keller. ________________ ETB SW Essen jetzt auf Rang sechs

Der ETB Schwarz-Weiß Essen gewinnt knapp mit 1:0 bei der DJK Adler Union Frintrop und springt damit auf Rang sechs. Das Tor des Tages erzielte Mohamed Abou Khamis in der 61. Minute. Kurz darauf mussten die Gäste nach Gelb-Rot gegen Armen Shavershyan (64.) in Unterzahl weiterspielen, brachten den Vorsprung jedoch über die Zeit. Frintrop verpasst es, daheim Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln, bleibt aber zwei Punkte oberhalb der roten Zone. ________________ Hilden besteht gegen Büderich

Der VfB 03 Hilden bleibt im Titelrennen der Oberliga Niederrhein auf Kurs und gewinnt knapp mit 2:1 gegen den FC Büderich. Etienne Feese brachte die Gastgeber zunächst in Führung (28.), doch Büderich hielt dagegen und kam im Verlauf der Partie zum Ausgleich. Nils Arne Gatzke erzielte in der 90. Minute den entscheidenden Treffer und hält die Hilden-Serie am Leben. Damit bleibt der VfB punktgleich mit Ratingen 04/19 an der Tabellenspitze und hält den Druck im Titelrennen hoch, während Büderich weiter im unteren Tabellenmittelfeld feststeckt. ________________ Heffungs wieder stark

________________ Liveticker: 1. FC Monheim - KFC Uerdingen Der SC St. Tönis 1911/20 setzt sich in einem torreichen Spiel mit 4:2 gegen den TSV Meerbusch durch und bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Morten Heffungs brachte die Gastgeber zunächst in Führung (23.), doch Meerbusch drehte die Partie noch vor der Pause durch Treffer von Noah van Lent und Florian Berisha. Kurz vor dem Halbzeitpfiff glich Julian Andres Suaterna Florez aus (45.+1) und stellte damit die Weichen für den zweiten Durchgang. Dort übernahm St. Tönis die Kontrolle: Heffungs traf erneut (51.) und schnürte wenig später seinen Dreierpack (70.). Meerbusch konnte darauf nicht mehr reagieren und verpasst es, den Anschluss nach oben zu halten.

Heute, 16:00 Uhr 1. FC Monheim FC Monheim KFC Uerdingen KFC Uerdingen 1 2 PUSH

________________ Ratingen 04/19 legt gegen SV Biemenhorst spät nach

Spitzenreiter Ratingen 04/19 ging am Freitagabend bereits in der 4. Spielminute durch Torjäger Sven Kreyer gegen den SV Biemenhorst in Führung. Das war zwar nicht der Auftakt eines Oberliga-Schützenfestes, gab den Ratingern von Trainer Damian Apfeld aber die Möglichkeit, die Partie souverän zu gestalten. Die Geduld sollte sich jedenfalls später am Freitagabend auszahlen. Guiliano Zimmerling sorgte in der 78. Minute de facto für die Entscheidung, Emre Demircan traf fünf Minuten später noch zum Endstand. Während die Ratinger damit die Konkurrenz im Aufstiegskampf unter Zugzwang gesetzt haben, bleibt es für die Biemenhorster ein beinharter Abstiegskampf. Ratingen 04/19 – SV Biemenhorst 3:0

Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Phil Spillmann, Bo Lasse Henrichs, Slone Matondo, Almedin Gusic, Emre Demircan, Clinton Asare (89. Gianluca Silberbach), Rinor Rexha, Guiliano Zimmerling (85. Armin Deljkovic), Umut Yildiz (74. Ali Hassan Hammoud), Sven Kreyer (81. Cem Sabanci) - Trainer: Damian Apfeld

SV Biemenhorst: Lennart Brandes, Julian Overbeck (72. Luca Puhe), Ferdinand Schulte, Angelos Avramis (83. Luca Ridder), Luca Schanzmann (73. Jan Wellers), Giuseppe Mirason Geukes, Sohail Nadi, Niklas Laigre (72. Justin Heckers), Jayden Houtriet, Joshua Müller, Max Peerenboom (66. Jannis Schmitz) - Trainer: Marc Gebler

Schiedsrichter: Adrian Fuhrmann - Zuschauer: 277

Tore: 1:0 Sven Kreyer (4.), 2:0 Guiliano Zimmerling (78.), 3:0 Emre Demircan (83.)

Das ist der nächste Spieltag

28. Spieltag

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - TSV Meerbusch

Sa., 18.04.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - VfB 03 Hilden

So., 19.04.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - SC St. Tönis 1911/20

So., 19.04.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Monheim

So., 19.04.26 15:00 Uhr VfB Homberg - DJK Adler Union Frintrop

So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Kleve

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SpVg Schonnebeck

So., 19.04.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SV Blau-Weiß Dingden

So., 19.04.26 15:30 Uhr FC Büderich - Ratingen 04/19

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