Ligavorschau
Nicht nur beim 2:3 gegen den aktuellen Spitzenreiter TuS Hornau (hier ist Spielertrainer Felix Baum auf dem Weg zum Anschlusstreffer) bewiesen die Breidenbacher ihre Verbandsligatauglichkeit. Soll die Hoffnung auf den Klassenerhalt weiterleben, muss aber endlich ein Sieg her. © Jens Schmidt
Erlösung für den FV Breidenbach zum Hinrundenabschluss?

Teaser VL MITTE: +++ Das Schlusslicht der Fußball-Verbandsliga hat sich zuletzt als wettbewerbsfähig erwiesen. Das Sehnsuchtsziel am Samstag heißt: Heimsieg gegen den Tabellenfünften FC Waldbrunn! +++

Breidenbach/Marburg. Es ist die letzte Hinrundenpartie für Verbandsliga-Schlusslicht FV . Und das 16. Saisonspiel, nämlich die Heimaufgabe am Samstag (15 Uhr) gegen den Rangfünften FC Waldbrunn, soll das bringen, was zuvor in dieser Saison niemals gelang: Einen Sieg für die Perftaler!

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

