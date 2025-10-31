Erlösung für den FV Breidenbach zum Hinrundenabschluss?

Breidenbach/Marburg. Es ist die letzte Hinrundenpartie für Verbandsliga-Schlusslicht FV . Und das 16. Saisonspiel, nämlich die Heimaufgabe am Samstag (15 Uhr) gegen den Rangfünften FC Waldbrunn, soll das bringen, was zuvor in dieser Saison niemals gelang: Einen Sieg für die Perftaler!