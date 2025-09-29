Erlösung für Alemannia Pfalzdorf

Der Bezirksligist Alemannia Pfalzdorf hat endlich den ersehnten ersten Saisonsieg eingefahren und sich vorerst aus der roten Zone verabschiedet. Das Team von Raphael Erps, das in den vergangenen Wochen oft gute Ansätze gezeigt hatte, belohnte sich am Sonntag bei bestem Fußballwetter mit einem verdienten 2:0 (1:0)-Erfolg über den SV Rindern.

Die Gäste, die ihrerseits noch nach der richtigen Wettbewerbsform suchen, zeigten im Pfalzdorfer Heribert-Ramrath-Stadion eine schwache Leistung. Spielertrainer Marius Krausel ließ sich nach dem Abpfiff zu drastischen Worten hinreißen. „Das war einfach eine grauenhafte Vorstellung. Die Jungs haben überhaupt keine Bereitschaft gezeigt. Der Sieg für Pfalzdorf ist absolut verdient“, sagte Krausel.

Die Alemannia hatte mit dem Führungstreffer in der fünften Minute bereits früh die Richtung vorgegeben. Bei einem Eckball war der Ball zu Christian Emmers durchgerutscht, der in der Mitte Dominik van Baal bediente. Der 29-Jährige erzielte per Kopf seinen zweiten Saisontreffer. In der Folge hatten die Gastgeber mehr vom Spiel, ließen jedoch noch die eine oder andere Gelegenheit ungenutzt.

Das wurde auch in der Kabinenansprache zum Thema. „Für die zweite Halbzeit haben wir uns vorgenommen, unsere Angriffe einen Ticken sauberer auszuspielen. Vor der Pause war das zum Teil noch zu hektisch“, sagte der Pfalzdorfer Trainer Raphael Erps. Gesagt, getan: Nach einem Ballgewinn von Emmers lief der Konter über David Rothemel, der Dominik Saat das 2:0 (53.) auflegte.

Bis auf die Gelb-Rote Karte gegen Rinderns Peter Mayr trudelte das Spiel weitgehend höhepunktlos seinem Ende entgegen. „Uns war wichtig, dass wir die guten Sequenzen aus den letzten Wochen nun über 90 Minuten konstant bringen. Wir haben es taktisch gut gemacht, die Räume verengt und Rindern zu langen Bällen gezwungen. Ich bin froh, dass wir uns endlich mal für unsere Leistung belohnt haben“, sagte ein glücklicher Raphael Erps.

Beim SV Rindern herrschte Unzufriedenheit. „Acht Punkte aus sieben Spielen ist wirklich nicht unser Anspruch. Wir müssen weiter an uns arbeiten. Du musst Woche für Woche an dein Limit gehen. Wenn du das nicht schaffst, dann holst du auch nichts“, sagte Marius Krausel.

Alemannia Pfalzdorf: Eckermann – Rothemel, Janßen (86. Völpert), van Baal (69. Hoffmann), Stratemann, Helmus, Emmers, Flounders (60. Eikemper), Saat (77. Kanders), Voß, Mildenberger (82. Lorenz).

SV Rindern: Janßen – Romanow (60. Mayr), Winkler, Gatermann, Albrecht, Kramer (60. Ploenes), Janssen (75. Müller), Tiemer, Ukaegbu (56. Polders), Artas, Irsch (60. Al Ahamad).