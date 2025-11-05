Erlöser Ahlbach: TSV Schott zittert sich ins Halbfinale

Zwei Vorhaben gab es: das Halbfinale erreichen und in der zuletzt ladegehemmten Offensivreihe möglichst viele Knoten platzen lassen. Teil eins klappte. Mit einem 1:0 (0:0)-Sieg beim drei Klassen tiefer beheimateten VfR Grünstadt mühte sich Fußball-Regionalligist TSV Schott Mainz durch das Verbandspokal-Viertelfinale.

Reichlich Ballbesitz, aber kaum Chancen verbuchte der Favorit die erste Halbzeit über. Mit einem Alutreffer läutete Mairose für nun mit Doppelspitze formierte Mainzer eine durchschlagskräftigere zweite Halbzeit ein – und vergab dann einen Elfmeter, nach Foul an Dennis De Sousa Oelsner (61.). VfR-Keeper Maximilian Schäfer ließ zwei Glanzparaden folgen, ehe Ahlbach den Bann brach.

Wobei der Schrei beim Siegtor auch etwas äußerst Erlöstes an sich hatte. Dominik Ahlbach, der Innenverteidiger, hatte nach Jost Mairoses Ecke einen Kopfball genau neben den zweiten Pfosten gedrückt (77.) und schrie sich danach den Frust der vielen Punktspielpleiten von der Seele.

"Das primäre Ziel haben wir erreicht"

Am Ende schickten die Pfälzer auch ihren Torwart mit vor. Der TSV ließ seine Konter liegen, aber bis auf wenige Distanzschüsse kaum Arbeit für seinen Keeper Jan Schulz durch. „Grünstadt hat es gut gemacht, kompakt verteidigt“, sagt Trainer Samuel Horozovic, „am Rasen lag es nicht, der war gut, sondern an unserer Spielweise. Wir hatten erst nicht genug Mann in der Box und haben die Füße nicht gefunden. Dann waren wir im Halbraum zu unsauber.“ Und das mit den platzenden Knoten? „Viel schlimmer wäre gewesen, gut zu spielen und auszuscheiden“, sagt Horozovic, „das primäre Ziel haben wir erreicht.“

In der Lostrommel liegen, wie die ganze Saison als einziger Regionalligist schon, nur Auswärtsspiele. In Pfeddersheim (3:0), Baumholder (5:2) und Gimbsheim (4:0) ging es bislang stets zu Landesligisten. Nun warten Oberliga-Spitzenreiter Pirmasens, der Verbandsliga-Erste Mechtersheim oder der Sieger aus dem Aufsteiger-Duell Kandel (Verbandsliga) gegen Gau-Odernheim (Oberliga) kommenden Mittwoch. Der kürzest mögliche Weg wäre Horozovic am liebsten.

So oder so wird der TSV zulegen müssen, genauso wie in der Liga. Samstag (14 Uhr) geht es zu Keller-Konkurrent TSG Balingen. Dann wird gewiss wieder gründlich zurück rotiert, in der Hoffnung auf einige Rückkehrer aus dem Krankenstand. Und ohne den gelbgesperrten Kapitän Mairose.

TSV Schott Mainz: Schulz – Blum (90.+1 Wiltink), Robotta, Gans, Rimoldi – Wust (46. Ahlbach) – Horozovic (64. Bohl), Mairose – Gansmann (74. Itoi), El Mahaoui, De Sousa (87. Vodi).