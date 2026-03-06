Erlösendes 2:1: SV Babelsberg 03 bezwingt Eilenburg im Kellerduell

In einer kampfbetonten ersten Halbzeit erarbeitete sich der SV Babelsberg 03 zunehmend Feldvorteile. Belohnt wurde dieser Aufwand in der 41. Minute. Tobias Hasse traf. Das 1:0 wirkte wie ein Befreiungsschlag für die gesamte Kulisse. Mit diesem psychologisch wichtigen Vorsprung ging es in die Kabine, während die Fans ihre Mannschaft mit Applaus verabschiedeten. Es schien, als hätten die Babelsberger das Spiel vollends im Griff.

Doch der Fußball schreibt oft seine eigenen, grausamen Geschichten. In der 57. Minute schlug der FC Eilenburg eiskalt zurück. Marcus Niemitz erzielte den Ausgleich zum 1:1. Die Gäste witterten nun ihre Chance. Für den SV Babelsberg 03 begann eine Phase des Zitterns, in der die Ordnung kurzzeitig verloren zu gehen drohte.

Goldenes Händchen bei den Auswechslungen

Trainer Johannes Paul Lau bewies in dieser kritischen Phase ein exzellentes Gespür für die notwendigen Veränderungen. Zunächst brachte er in der 66. Minute Leon Bürger für Nils Schätzle und Theo Ogbidi für Samir Werbelow. In der 75. Minute folgten zwei weitere wegweisende Wechsel: Darijan Silic kam für Paul-Roman Wegener und Maurice Covic ersetzte Linus Queißer. Diese frischen Kräfte brachten sofort neuen Schwung in die Angriffsmitte. Besonders die Hereinnahme von Maurice Covic sollte sich als Geniestreich erweisen. Die Mannschaft fand ihren Rhythmus wieder und drückte den Gegner tief in die eigene Hälfte.

Der magische Moment von Maurice Covic

Nur eine Minute nach seiner Einwechslung explodierte die Stimmung im Karl-Liebknecht-Stadion förmlich. In der 76. Minute stand Maurice Covic genau richtig und erzielte den vielumjubelten Treffer zum 2:1. Es war ein Tor, das die gesamte Anspannung der letzten Wochen entlud und den Heimsieg perfekt machte.

Ein Blick auf das Tableau der Regionalliga

Mit diesem hart erkämpften Dreier steht der SV Babelsberg 03 auf dem 13. Tabellenplatz und weist nun 23 Punkte aus 22 Spielen auf. Das Torverhältnis steht bei 33:42. Damit konnte ein wichtiger Schritt aus der Gefahrenzone gemacht werden.

Vorbereitung auf das nächste schwere Auswärtsspiel

Viel Zeit zum Feiern bleibt der Mannschaft von Trainer Johannes Paul Lau nicht, denn die nächste Herausforderung wartet bereits. Am Sonntag, 15.03.2026, muss der SV Babelsberg 03 um 14 Uhr bei der VSG Altglienicke antreten. Es wird ein Spiel gegen einen Gegner, der tabellarisch über den Filmstädtern steht und eine hohe individuelle Qualität besitzt. Doch mit dem Rückenwind aus dem Sieg gegen den FC Eilenburg und dem neu gewonnenen Selbstvertrauen wird das Team alles daransetzen, auch in der Fremde zu punkten. Die Emotionen dieses Abends sollen als Treibstoff für die kommenden Aufgaben dienen.