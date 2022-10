Erlösender Sieg für Grevenbroich-Süd Aufsteiger Weißenberg übernimmt die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga A und Elfgen kommt mächtig unter die Räder.

1. FC Grevenbroich-Süd – TuS Grevenbroich 3:1 (1:1). Eigentlich begann das Stadtderby für den 1. FC Grevenbroich-Süd denkbar schlecht. Schon in der fünften Minute traf Dakhaz Hadi Lazgeen zur Gäste-Führung. Ein Eigentor von Niklas Söth (23.) brachte Süd dann aber zurück ins Spiel. Nach der Pause brachte Emre Demirbolat (54.) Süd in Führung, Marcel Woop machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf. „Es war noch viel Sand im Getriebe, beide Mannschaften wirkten verunsichert. Wir haben aber nach dem Rückstand nicht die Köpfe hängen lassen. Die zweite Halbzeit war richtig gut“, lautete das Fazit des neuen Süd-Trainers Cengiz Yavuz. Gegenüber Jörg Gartz ärgerte sich über die Pleite, schöpft aber Hoffnung: „Wir hatten das Spiel im Griff, machen die Tore aber nicht. Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, wir haben uns nur nicht belohnt.“ Ein Lichtblick war für Gartz der Auftritt seiner vier A-Jugendlichen.

________________

SV Rosellen – FC Delhoven 2:1 (0:1). Delhoven muss die Tabellenführung abgeben. Gegen Rosellen ging Delhoven durch Max Ohm (25.) in Führung, Hendrik Aßhorn (75.) und Jean-Claude Mangangula (81.) drehten die Partie in Hälfte zwei. „Wir haben es verpasst, das 2:0 nachzulegen. Rosellen hat am Ende richtig Druck gemacht und wir haben unsere Leistung nicht abgerufen. Das 2:1 war die logische Konsequenz. Für uns ist das natürlich eine bittere Pille“, so Delhovens Trainer Carsten Müller.

SV Uedesheim – SV Glehn 2:1 (2:0). Zwei frühe Tore von Andre Speer (3.) und Nico Lingweiler (26.) bescheren Uedesheim den nächsten Sieg. Marius Meffert gelang in der 80. Minute nur noch der Anschlusstreffer. „Wie schon letzte Woche haben uns zwei Fehler früh zurückgeworfen. Wir kommen wieder zurück, machen Druck, aber belohnen uns leider nicht“, sagte Glehns Trainer Kevin Hahn. Uedesheims Co-Trainer Timm Oppermann erklärte: „Wir haben es verpasst, nachzulegen und haben dann den Faden verloren. Wichtig ist, dass wir nach dem Sieg gegen SVG Grevenbroich drei Punkte nachgelegt haben.“

SVG Weißenberg – SC Grimlinghausen 3:0 (0:0). Aufsteiger Weißenberg springt an die Tabellenspitze. Marius Spahn (47., 71.) und Dennis Brune (52.) schossen die SVG nach der Pause zum Sieg. „Der Gegner stand tief. Grimlinghausen hat uns in der ersten Hälfte das Leben schwer gemacht“, sagte Weißenbergs Trainer Dirk Schneider. Eine kleine Umstellung in der Pause führte dann aber zum Erfolg. Die Tabellenführung will Schneider aber nicht überbewerten: „Das ist eine schöne Momentaufnahme. Kompliment ans ganze Team.“

VfR Büttgen – FC Zons 1:3 (1:1). Nach drei sieglosen Spielen in Folge ist der FC Zons zurück in der Erfolgspur – wieder einmal nach einem Rückstand. Den frühen Treffer von Anthony Mouratidis (13.) konterte Hussein Hammoud (37., 56.) mit einem Doppelpack. Dennis Marquet (64.) setzte den Schlusspunkt. „In der ersten Hälfte hatten wir noch unsere Probleme mit den schnellen Angriffen von Büttgen. Die zweite Halbzeit war dann bärenstark“, so Zons-Coach Thomas Boldt. Sein Team habe unter der Woche mit seinem Co-Trainer sehr gut gearbeitet und es im Spiel hervorragend umgesetzt.

DJK Novesia – SV RW Elfgen 7:0 (3:0). Bei Novesia ist der Knoten geplatzt, Aufsteiger Elfgen muss sich nach der heftigen Pleite sammeln. Daniel Oliveira (25., 28., 58., 69.), Ugur Azak (49., 62.) und Andrew Ogbeide Ebare (14.) schenkten Elfgen gleich sieben Treffer ein. „So was habe ich in 28 Jahren Trainertätigkeit nicht erlebt. Wir haben so unfassbar schlecht gespielt. Das war einfach ein Scheiß-Tag“, fiel das Fazit von Elfgens Trainer Ralf Ritter drastisch aus. Wirklich erklären konnte er sich die Klatsche nicht.

SV Bedburdyck/Gierath – SVG Grevenbroich 0:2 (0:1). Nach zwei Pleiten in den Topspielen gegen Delhoven (0:1) und Uedesheim (1:2) meldet sich der SVG Grevenbroich zurück. Mustafa Dogan (30.) und Emre Ot (48.) erzielten die Treffer. Damit bleibt der SVG im Aufstiegsrennen oben dran.

TSV Norf – TuS Hackenbroich 0:0. Keine Tore gab es auf der Bezirkssportanlage in Norf. Beide Teams nehmen den Punkt sicher gerne mit.