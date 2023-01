Du wirst automatisch weitergeleitet...

In der kleinen Turnhalle in Schwinde übergab das Organisationsteam des Nik Bödder Cups um Nathalie Bödder (vorne, mitte) den Spendencheck an Walter Gutgesell und Elfriede Knorr von der Elbmarsch-Tafel sowie an Kevin Nette und Günter Walper von Clara’s Haus e. V. (vorne, v. l.).

Erlös aus dem Nik Bödder Cup 2023: 800 Euro für den guten Zweck in der Im Januar richtete die Eintracht Elbmarsch ihren Nik Bödder Cup aus. Die Einnahmen kommen nun mit Claras Haus e. V. und der Elbmarsch-Tafel zwei Institutionen aus der Region zu Gute. „Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir bedacht worden sind. Die Spende hilft uns sehr!“, betonen Günter Walper, Vorstandsmitglied bei „Clara’s Haus e. V. Begegnungsstätte für Trauer“ und Elfriede Knorr von der Elbmarsch-Tafel. Beide Institutionen erhielten je 400,- Euro, die sich aus den Einnahmen des 4. Nik Bödder Cups ergaben und vom Organisationsteam des Nik Bödder Cups in der kleinen Turnhalle in Stove überreicht wurden. „Es erfreut uns außerordentlich, dass wir die Beziehung zwischen den Turnierorganisatoren und uns über die Corona-Zeit erhalten konnten“, weiß Walper die Treue und Zuwendung zu schätzen. Bereits in den vorigen Auflagen des Nik Bödder Cups ging eine Spende aus dem Erlös des Verkaufs an den Verein aus Wittorf. „Wir nutzen die Spende für Trauernde, die sich uns anvertrauen, sowie für unsere Arbeit in der Trauergruppe“, erklärt Walper weiter. Der Verein wurde 2013 von der Familie Walper aus der Trauer um die eigene Tochter Clara heraus gegründet. Nach ihr ist die Institution auch benannt. Bei „Clara’s Haus e. V.“ haben trauernde Personen und Familien eine Anlaufstelle, die eine qualifizierte Trauerbegleitung durch Ehrenamtliche bietet. Besonderer Schwerpunkt bilden die Gruppen mit verwaisten Eltern.Nähere Informationen gibt es im Internet auf www.clarashaus.info. Auch die Elbmarsch-Tafel nahm die Spende dankbar entgegen, die sie „wirklich gut gebrauchen können“, wie Elfriede Knorr erklärt, die sich bei der Elbmarsch-Tafel ehrenamtlich engagiert: „Wir versorgen von Drage bis Tespe mittellose Elbmarscher mit dem Notwendigsten“, erklärt sie. Die Elbmarsch-Tafel wurde vor 20 Jahren von der früheren Elbmarscher Gleichstellungsbeauftragten Christa Stüven initiiert. Einen festen Standpunkt hat die Tafel nicht. „Weil die Elbmarsch so langgezogen ist, liefern wir die Ware aus“, berichtet Knorr. Wer das Angebot der Elbmarsch-Tafel in Anspruch nehmen möchte, kann sich im Rathaus in Marschacht oder auf der Homepage der Samtgemeinde Elbmarsch informieren.