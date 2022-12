Erlinghausen vs. Erkenschwick - dieser Termin wird jetzt angepeilt Der Spielleiter des Westfalenpokals Klaus Overwien hat den geplanten Nachholtermin bekanntgegeben.

Der nun angepeilte Termin liegt eine Woche vor Erlinghausens Meisterschaftsstart in der Landesliga 2. Erkenschwick steigt aufgrund der kleineren Westfalenliga erst zwei Wochen nach diesem Termin in die Meisterschaft ein.

Womöglich bleibt es der einzig freie Termin an einem Wochenende, da Erlinghausen an jedem Wochenende ein Meisterschaftsspiel bestreitet. Auch das eigentlich spielfreie Karnevalswochenende (17./18. Februar) dürfte mit dem Nachholspiel gegen den FSV Gerlingen belegt werden, das am gestrigen Samstag ausgefallen ist. Selbst das in der Westfalenliga spielfreie Osterwochenende ist in der Landesliga mit zwei Regelspieltagen an Gründonnerstag und Ostermontag eng getaktet.

Macht der Winter am 29. Januar also einen Strich durch die Rechnung, wird es mit ziemlicher Sicherheit zu einem Spiel unter der Woche kommen. Dies hält Overwien aufgrund der immer noch als "Sicherheitsspiel" eingestuften Partie aber nicht für optimal.