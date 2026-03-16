Erling siegt im Derby gegen Feldafing – Starnberg schließt zur Spitze auf Kreisklasse 3 am Wochenende von Tobias Empl · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Erling,15.03.2026, Fußball Erling-Andechs-TSV Feldafing, Nr.77(Andechs), Nr.3(Feldafing) – Foto: Andrea Jaksch

Der TSV Erling-Andechs gewinnt das Derby gegen Feldafing mit 2:1. Die SG Starnberg/Söcking rückt mit einem Sieg auf einen Punkt an die Spitze heran.

TSV Erling-Andechs – TSV Feldafing 2:1 (2:0) Tore: 1:0 Leo Metz (2.), 2:0 Heinzler (31.), 2:1 Dreesen (69.) Gestern, 14:00 Uhr TSV Erling-Andechs TSV Erling-Andechs TSV Feldafing Feldafing 2 1 Abpfiff Ein fußballerischer Leckerbissen war die Kreisklasse-Partie zwischen Erling und Feldafing am Sonntag nicht wirklich – darüber waren sich die Trainer einig. „Es kam nur wenig Spielfluss zustande. Beide haben hauptsächlich lange Bälle geschlagen“, resümierte Feldafings Coach, Jürgen Mergner. Freud und Leid liegen in einem ausgeglichenen Fußballspiel aber bekanntlich nah beieinander. So war Mergner die Enttäuschung über den Rückschlag im Abstiegskampf deutlich anzumerken, während sich der Spielertrainer der Hausherren, Kevin Enzi, über einen hart erkämpften Dreier freuen durfte: „Da kann man den Fußball auch mal beiseiteschieben. In dieser Liga zählen am Ende nur Punkte.“

Leo Metz sorgte nach einem Eckball für den Blitzstart der Gastgeber, nach einer guten halben Stunde legte Michael Heinzler das 2:0 für Erling nach. Stefan Wohlmuth hätte sogar noch auf 3:0 erhöhen können, sein Versuch landete jedoch am Pfosten. Die etwas größeren Spielanteile verortete Mergner trotz des Rückstands aufseiten seiner Mannschaft – besonders im zweiten Durchgang. „Wir hatten mehr vom Spiel“, befand Feldafings Trainer. Mehr als der Anschlusstreffer durch Torjäger Jakob Dreesen gelang den Gästen gegen wacker verteidigende Erlinger allerdings nicht mehr. „Bei dem Spielstand geht dann das Bibbern los. Aber wir haben den Sieg über die Zeit gerettet“, sagte Enzi, dessen Elf sich durch den Dreier auf fünf Punkte von der Abstiegszone absetzte. SG Hungerbach – FSV Höhenrain 0:1 (0:0) Tor: 0:1 Schaller (60.)

„Je schneller wir in sichere Gewässer rudern, desto besser. Jeder Punkt kann in der Endabrechnung wichtig werden“, betonte FSV-Trainer Christian Sedlmeier nach dem wichtigen Auswärtssieg in Hungerbach am Samstag. Durch einen engagierten Auftritt sammelte Höhenrain drei weitere Zähler gegen den Abstieg und verschaffte sich Luft nach unten. „Der Sieg ist nicht unverdient. Wir hatten über das Spiel hinweg die besseren Chancen“, befand Sedlmeier. In der Anfangsphase präsentierten sich die Hausherren noch aktiver, ehe Höhenrain zunehmend die Kontrolle übernahm und Nadelstiche setzte. Franz Schaller, Adrian Lech und Andreas Mühr verpassten jeweils knapp die Führung, so ging es torlos in die Kabine. Nach einer Stunde folgte die Erlösung aus Sicht der Gäste: Erneut Schaller verwertete eine Hereingabe von Max Feirer per Flugkopfball zum verdienten 1:0. Die Schlussphase musste der FSV noch überstehen, doch Kilian Mühr zwischen den Pfosten machte in Abwesenheit von Stammkeeper Guido Reiter einen unaufgeregten Eindruck und hielt den Sieg fest. ESV Penzberg – SG Starnberg/Söcking 1:2 (1:1) Tore: 1:0 Gjocaj (31.), 1:1 Neitzert (45.+2/ET), 1:2 V. Nitsch (69.) – Bes. Vorkommnis: SG-Torhüter Luis Horn hält Foulelfmeter (89.)

Ein Sechs-Punkte-Spiel war im Vorfeld zwischen Penzberg und der Starnberger Spielgemeinschaft ausgerufen worden – beide Teams konkurrieren um den Aufstieg in die Kreisliga. Am Ende bestätigten die Gäste ihre überragende Form und manövrierten sich mit dem Auswärtserfolg am Samstag in eine hervorragende Ausgangslage. „Der Sieg ist natürlich einiges wert. Jetzt sind wir endgültig vorne dabei“, konstatierte Co-Trainer Sascha Grießhammer. Mit einer unglaublichen Serie im Rücken rangiert die SG nur noch einen Punkt hinter Tabellenführer SV Uffing auf Platz zwei der Kreisklasse 3. Auch der 0:1-Rückstand konnte die Gäste am Samstag nicht beirren. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzwang Vincent Nitsch per scharf getretenem Freistoß ein Eigentor zum Ausgleich, nach der Pause spielte der junge Stürmer dann seine Schnelligkeit aus und erzielte den 2:1-Siegtreffer. In einer turbulenten Schlussphase hielt SG-Keeper Luis Horn die drei Punkte mit einer umjubelten Elfmeter-Parade fest. SG Wielenbach/Pähl – SC Pöcking-P. 1:2 (0:0) Tore: 0:1 Stuhlmiller (49.), 1:1 März (75.), 1:2 Schulz (78.)