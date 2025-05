Erling muss bis zuletzt zittern – SCPP-Keeper Heinecke trifft bei Trainer-Abschied – FSV fast durch

Ein unfreiwilliges Endspiel bekommen die Fußballer des TSV Erling-Andechs am kommenden Samstag. Auswärts beim ESV Penzberg hat es die Mannschaft von Spielertrainer Kevin Enzi dann in der eigenen Hand, mit einem Dreier der Abstiegsrelegation zu entgehen. „Das Positivste ist, dass wir trotzdem noch über dem Strich stehen“, sagt der Coach. Diese brenzlige Situation eingebrockt haben sich die Erlinger erst durch die 0:2-Heimniederlage gegen die Reserve von Bezirksligist SV Raisting am Sonntag.

„Wir haben mit einem Mann mehr viel zu ungeduldig agiert.“

Kevin Enzi

Nur noch ein Punkt trennt die beiden Kellerkinder vor dem letzten Spieltag. Dabei kam Erling eigentlich gut ins Spiel, Marius Pfänder scheiterte schon in den Anfangsminuten am Pfosten. Raistings Ramon Messner schockte die Gastgeber allerdings, indem er Torhüter Michael Günther den Ball abluchste und zum 0:1 einschob. Dann hätte eine Rote Karte für Raisting wegen Notbremse nach nur neun Spielminuten den Erlingern eigentlich Mut machen sollen, jedoch erhöhten die Gäste in Unterzahl auf 2:0.

„Wir haben mit einem Mann mehr viel zu ungeduldig agiert“, meinte Enzi. Fabio Graf näherte sich dem Anschlusstreffer zweimal an. Nachdem im zweiten Durchgang aber auch auf Erlinger Seite Stefan Wohlmuth per Ampelkarte vom Platz geflogen war, verwaltete Raisting in wiederhergestellter Gleichzahl das Resultat. (kd)

„Notnagel“ Florian Beck bleibt dem SC Pöcking-Possenhofen als Fan und zweiter Vorstand erhalten

Tore: 0:1 Hönigschmid (3.), 0:2 Heinecke (90.)

Der SC Pöcking-Possenhofen hat sich vorzeitig in die Sommerpause verabschiedet. Da die Pöckinger am abschließenden Spieltag spielfrei sind, endete die Saison für sie mit dem 2:0-Auswärtssieg beim Tabellenletzten SV Krün am Samstag. Für den Kreisliga-Absteiger war es nach einer Saison mit Höhen und Tiefen ein versöhnlicher Abschluss mit drei Siegen in Folge. „Wir haben uns selber aus dem Schlamassel wieder herausgezogen und sind noch im oberen Drittel gelandet. Ich bin zufrieden, auch wenn ohne Maibaum, Faschingsfeiern und ähnliches noch mehr drin gewesen wäre“, lautete das Saisonfazit von SCPP-Trainer Florian Beck.

Der Coach begleitete die Mannschaft am Samstag das letzte Mal als Trainer. „Es wird für mich nicht weitergehen. Ich werde mich wieder vermehrt auf meine Aufgaben als zweiter Vorstand des Hauptvereins konzentrieren und die Mannschaft als Fan weiter unterstützen“, erklärte Beck. „Ich war ja ohnehin nur ein Notnagel, es war nie mein vorrangiges Ziel, Trainer zu werden“, führte er weiter aus. Dennoch gab er zu: „Ich hätte schon gerne weitergemacht, aber die Fußballabteilung hat eben anders entschieden.“

SCPP-Keeper Maximilian Heinicke trifft als Mittelstürmer zum 2:0 gegen den SV Krün

Die „tolle Zeit und super Erfahrung“ (Beck) endete am Samstag mit einem eher unspektakulären Favoritensieg, der aber am Ende noch ein ganz besonderes Highlight bot. Nach der frühen Führung durch Philipp Hönigschmid taten sich die Pöckinger auf dem seifigen Boden lange schwer, gegen den kompakt stehenden Tabellenletzten zu weiteren Möglichkeiten zu kommen.

In der Schlussphase konnten sie sich bei Torwart Marius Klitscher bedanken, der den Ausgleich mit guten Paraden verhinderte – und in der Schlussminute machte Maximilian Heinicke den Sack zu. Der als Mittelstürmer aufgebotene Torhüter wurde von Chiristian Brahmst in Szene gesetzt und blieb vor dem Tor eiskalt. (te)